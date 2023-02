García por chats de Astesiano: “Hay alguien que administra y dice cuándo sale uno y otro”

Política

El ministro de Defensa, Javier García, se refirió este viernes en rueda de prensa al caso de Alejandro Astesiano y dijo que, en primer lugar, no hay que “sacarle la seriedad y la importancia que tiene el tema”, y que “hay cosas que llamarían la atención si se vieran con ingenuidad”, pero que, “a esta altura”, no deberían.

“Yo creo que hay, en la divulgación de mensajes de WhatsApp, de chats, alguien que —no estoy hablando de la Justicia, estoy hablando políticamente— administra y dice cuándo sale uno y cuándo sale otro. Y lo hace con intencionalidad política”, afirmó.

“Vamos a entendernos, los chats están todos de hace cuatro o cinco meses, y sin embargo se van conociendo en cuentagotas”, agregó García.

“Fijense qué cosa tan particular: de final de diciembre hasta el 1º de febrero, no apareció ningún chat. ¿Cuándo aparecieron nuevamente? El 1º de febrero. ¿Qué pasó entre diciembre y ese día? La feria judicial. No hay que ser ingenuos, hay alguien del ámbito político, no tengo cómo demostrarlo, pero hay que ser muy ingenuo para no verlo así”, expresó el ministro.

El jerarca dijo que ese “alguien” tiene “la intención de hacer política y de dañar al presidente de la República”.

“Nosotros tenemos absolutamente confianza en la Justicia, la Fiscalía está trabajando con mucha seriedad el tema y allí está la búsqueda de la verdad; pero notoriamente hay quienes manipulan y tergiversan la información con intencionalidad política”, dijo.

“Tienen todos los chats y lo van sacando en cuentagotas para generar un efecto político. Nadie va caminando por la calle y encuentra un chat abajo de un árbol en una plaza; los tienen todos y los van manipulando”, manifestó.