García negó haber mediado para salvar Conexión Ganadera: “Me pidieron teléfono de Sartori”

El senador nacionalista Javier García se refirió este miércoles a una publicación realizada en la red social X por el periodista Eduardo Preve, quien lo señaló por haber intentado mediar e incidir durante la etapa final de la estafa de Conexión Ganadera para intentar buscar una salida.

El comunicador dijo que García es “amigo” del fundador del fondo ganadero Pablo Carrasco e “intercedió” para “tratar de buscar una solución” a la crisis económica antes de la quiebra definitiva.

Preve señaló que el exministro de Defensa “facilitó” el nexo entre Carrasco y el exsenador blanco y empresario Juan Sartori. El líder de Conexión Ganadera —actualmente imputado en prisión preventiva por estafa y lavado de activos— habría intentado que el exlegislador brinde una “solución económica” para viabilizar la situación de la empresa.

Según el periodista, Sartori optó por no hacerlo “tras analizar los números” del fondo. Por otra parte, mencionó que la esposa de García trabaja en la Fundación Sophia, organización que fue señalada por haber recibido publicidad de Stradivarius —marca de carne perteneciente a Conexión Ganadera— y donde trabajaba Marcela Carrasco, una de las hijas de Pablo Carrasco, como directora ejecutiva, quien presentó su renuncia esta semana.

Frente a esta situación, el senador del Partido Nacional decidió responder mediante un posteo en X. “Esto es falso, absolutamente falso. Preve sabe que es falso, porque llamó a gente conocida, pero igual sale a enchastrar”.

“No intercedí, no intervine, no hice mediación. No participé de ninguna forma de ese negocio ni de ninguna negociación de nada. Me pidieron un teléfono de Sartori y compartí el contacto, como es común pasar un número de teléfono sin preguntar para qué. Es canallesca esta difamación, pero no asombra. Cada uno sabe quién es quién y cómo opera, pero igual duele y había que decirlo: falso”, finalizó.

