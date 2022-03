García: el Poder Ejecutivo “no tiene que pedir permiso al Frente Amplio para gobernar”

Política

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo este lunes que, más allá del resultado, la actitud debe ser de “humildad y respeto” tras la victoria del no en el pasado domingo, en el marco del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Para el secretario de Estado esa debe ser la actitud cuando se pierde en instancias como estas, pero mucho más cuando se gana.

“Esa es la actitud. También firmeza republicana porque ayer hubo un pronunciamiento sobre una ley que ratifica el rumbo de un gobierno, y hay un gobierno, no hay cogobierno. Hay un gobierno que fue electo en octubre de 2019, que tuvo la mayoría popular en noviembre del 2019 y convocada a las urnas por una ley tuvo la mayoría popular en marzo del 2022”, aseguró, entrevistado por Desayunos Informales en Canal 12.

Consultado sobre si ven un cogobierno la solicitud de más diálogo por parte de la oposición, García dijo que el pedido “no está ajustado a la realidad” porque intercambio hubo y pidió fijarse en la actitud de la oposición, recordando el caceroleo a diez días de haber comenzado la emergencia sanitaria por la covid-19.

“Es una forma muy particular y llamativa de pedir diálogo. Aparte, el propio Fernando Pereira y el FA tienen gastados las bisagras de la puerta de la casa de gobierno de charlar porque se ha abierto tantas veces la puerta para hablar que se gastaron y van a seguir gastándose”, sostuvo.

Sobre las lecturas que se pueden hacer a partir de los resultados y cifras del pasado domingo, García afirmó: “Ayer fue convocada la ciudadanía para mantener o derogar una ley y el pueblo uruguayo dijo que se mantiene la ley, el resultado es ese, punto. El líder de la oposición del período pasado fue Lacalle Pou, nunca fue recibido por el presidente de la República, se intentó por varios lados y la respuesta era no. Ahora, el presidente Lacalle abrió las puertas para todo el diálogo necesario. Hay gobierno y no hay cogobierno, no vamos a vivir en un estado de asamblea porque hay una mayoría que hay que respetar porque si no sería antidemocrático”.

“Tampoco hay que creérsela, lo más lejos de cualquier centímetro de soberbia, pero con respeto a las mayorías populares, que eligieron un gobierno, el país no va a vivir en estado de asamblea, y no tiene que pedir permiso al Frente Amplio (FA) para gobernar”, añadió.

Continuando con el asunto del diálogo, comentó su propia experiencia al frente de Defensa y contó que continúa a la espera de respuestas por parte del FA para generar acuerdos con la Ley Orgánica Militar, que quieren que sea modificada.

“Yo hace un año que estoy buscando un diálogo. El 8 de junio entregué un ante proyecto al FA, tuve que esperar seis meses por la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, lo podía haber enviado al Parlamento, pero dijimos que no para dar más consenso. Lo entregué en junio y logré tener una reunión de una hora en noviembre. Después de tanto insistir logré tener otra reunión. No es que sea ansiedad, aunque un poco sí, ansiedad en hacer y en avanzar. Está todo bien, y voy a insistir, pero hay una línea. A final de mayo no hay una respuesta irá al Parlamento y los parlamentarios se tomarán un tiempo oportuno”, informó.

Por otra parte, el secretario de Estado señaló que no ve a un país dividido a la mitad, sino que es simplemente se logró una expresión mayoritaria ante una circunstancia determinada, que puede cambiar en el futuro.

“Este es un año muy importante, nos queda más del 40% del gobierno. A este gobierno la votaron para cambiar, no para estar en campaña. Hay que dedicarse mucho a la gestión porque si la gestión, como está siendo, con todas las dificultades que hubo, ha sido ratificada, siguiendo así podrá haber un debate político partidario, podrá haber candidaturas y revalidar el gobierno. Si la gestión no es buena, pueden tener 800 candidaturas y no se sale. Creo que hay que dedicarse a hacer las cosas que nos mandaron hacer los uruguayos. A gestionar bien al país en momentos difíciles y a cambiar”, finalizó.