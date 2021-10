García: actas reservadas de Armando Méndez no involucran violación de derechos humanos

Política

Montevideo Portal

Tras la decisión del ministro de Defensa, Javier García, de declarar como reservada la “totalidad de las actuaciones del Tribunal de Honor del Teniente Coronel en situación de retiro Armando Méndez Caban, por un período de 15 años desde su clasificación”, el jerarca justificó su accionar.

García señaló a canal 4 que “todos los tribunales de honor vinculados a derechos humanos los damos a diferencia de lo que sucedía en otras administraciones”.

“Tribunales de honor hay de muchas características. Los hay por deuda entre oficiales, de los 1980-1990. Los hay por problemas comerciales y este es por un tema comercial. Los hay por opción de género, por infidelidades. Me parece que sería una cosa que no corresponde un tribunal de honor, que ya no existen más, ahora están los tribunales de ética, que se hacían en virtud de canones de otras épocas vinculados a temas personalísimos. Yo no tengo derecho, porque tengo que protegerlo a usted por un tema que es vinculado a su opción sexual o a su vida familiar. No corresponde que yo lo divulgue”, defendió el ministro.

La declaración de reservado por 15 años implica que la ciudadanía no podrá acceder hasta 2036 a su testimonio ante mandos superiores por hechos ocurridos mientras desempeñaba su labor militar.

La resolución, a la que accedió Montevideo Portal, fue firmada por el ministro García el viernes 17 de setiembre, y responde a un pedido de información pública presentado por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.

La resolución de setiembre del Ministerio de Defensa expresa que “en el marco de la Ley N° 18.381, de 17 de octubre de 2008, la peticionante solicitó acceso a la información relativa a los Legajos Personales y a los Tribunales de Honor de Armando Méndez Caban, Néstor Ramón Silvera Fonseca y Pedro Enrique Buzó Correa”.

Además, considera que “el artículo 9 de la citada Ley, habilita a la Administración a clasificar información como reservada en el momento en que se reciba una solicitud de acceso a la misma, disponiendo asimismo que el plazo de reserva comenzará a computarse a partir de que la información pudo ser clasificada”.

Y agrega que “de acuerdo a la normativa citada, corresponde disponer que la información relativa al Tribunal de Honor del Teniente Coronel en situación de retiro Armando Méndez Caban sea clasificada en su totalidad como reservada, por el plazo de 15 años contados a partir de su clasificación, acorde a lo dispuesto por el artículo 11 de Ley N° 18.381 referida”.

Méndez Caban, que en 1973 integraba el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), fue director de Aduanas durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle y procesado con prisión este jueves 21 de octubre por el homicidio muy especialmente agravado de Gerardo Alter, en calidad de presunto coautor penalmente responsable.

La jueza penal Silvia Urioste concluyó que el militar participó del operativo de detención del militante argentino en agosto de 1973 en Camino Maldonado y Veracierto, y de las torturas que ocasionaron su muerte.

Montevideo Portal