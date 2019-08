García Pintos sobre ley trans: “Sos varoncito pero alguien puede decirte que da lo mismo”

Política

El exdiputado colorado recientemente integrado a Cabildo Abierto Daniel García Pintos declaró este martes que fue a votar para llevar a referéndum la Ley Integral para Personas Trans y dio su parecer sobre el tema, para lo que argumentó la presunta influencia de la ley sobre los niños.

"No tengo nada contra la gente trans, eso es una libertad de todo el mundo. Me preocupa la ideología de género. Algunos la utilizan para enfrentar a las mujeres con los hombres y a los hombres con las mujeres", inició su argumentación en una entrevista al programa Para empezar el día de Radio Oriental.

"A mí me preocupa muchísimo el tema de los niños, de la sexualidad, de la participación que van a tener quienes están con los niños en las escuelas, inclusive los padres están tremendamente por el tema. Lo que creo que hay que hacer es respetar la naturaleza", expresó el exdiputado colorado.

Fue en este sentido que argumentó que "los hijos van a ser lo que tengan que ser" pero que es necesario que esa decisión la tomen ellos, "no que lo decidan políticamente".

"La ley no es toda mala, pero hay cosas que son fundamentalmente malas: la ideología de género y el tema preocupante de la cabecita de los niños, que es muy influenciable. ¿Cómo es eso? Resulta que naciste de esta manera, sos varoncito, pero alguien puede decirte que da lo mismo. No, no da lo mismo", señaló.

Pacheco Areco

García Pintos estuvo en el Partido Colorado durante muchos años y asegura que es pachequista "desde los 17". Fue diputado 20 años por esa fuerza política, pero ahora se mudó a Cabildo Abierto porque "había que dar este paso porque hay que ir al voto útil".

"(Guido) Manini Ríos va camino a convertirse en un verdadero fenómeno político porque es algo excepcional cómo se ha plantado en la cancha en seis meses", expresó sobre su líder.

Sobre Jorge Pacheco Areco, presidente desde fines de los 60 hasta principios de los 70, dijo que "buena parte de la gente en algunos pueblos del interior del país y en la periferia de Montevideo era pachequista porque Pacheco defendía a la gente humilde".

"La gente adoraba a Pacheco. Cuando muere Pacheco parte de su electorado terminó en el Frente Amplio y en los sectores de, por ejemplo, José Mujica", añadió.

Montevideo Portal