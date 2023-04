García Pintos pidió “coraje” a Lacalle para que anule decreto sobre pensión reparatoria

Política

Este viernes, como todos los 14 de abril, se celebró el “homenaje a los caídos en defensa de las instituciones democráticas y la libertad” en la plaza de la Democracia, en Tres Cruces.

La convocatoria fue hecha por la Asociación Toda la Verdad, la organización Familiares de Prisioneros Políticos Uruguay, el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay (Ceddhhu) y el grupo Reconciliación Nacional, que está conformado por el Centro Militar, el Club Naval, el Círculo Policial del Uruguay, el Club Fuerza Aérea y la Cooperativa de Ahorro de las Fuerzas Armadas, entre otros.

Montevideo Portal habló con Daniel García Pintos, presidente de la Asociación Patriótica 14 de Abril y vicepresidente segundo del Ceddhhu, quien volvió a remarcar el pedido al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de que participe del evento, argumentando que antes de “los tres períodos del Frente Amplio (FA)” era el Estado el que llevaba la organización.

“Siempre el Estado le hizo el homenaje a aquellos militares, policías y civiles que dieron la vida defendiendo la libertad y la Constitución. Más allá de que el Frente Amplio no precisó ese homenaje, el año pasado ya tendría que haber ido el presidente Lacalle Pou y no fue. Lo invitamos y no fue. Ni siquiera fue, ya no a hacerse cargo del acto oficial. Y que este año, también lo invitamos y tampoco fue, y tampoco se hizo el acto oficial”, dijo el exdiputado y antiguo integrante del Partido Colorado.

García Pintos sostuvo que, “desde 1975, siempre, el Estado, a través de los gobiernos, el de facto primero y después los de Sanguinetti, Lacalle Herrera y Battle, hizo el homenaje”.

“El 14 de abril de 2005 nosotros levantamos la bandera que el FA había dejado caer al suelo. Y seguimos organizándolo nosotros. Ahora, lo que es increíble es que Lacalle Pou tenga la misma actitud del FA; es decir, no haga el homenaje a esta gente que dio la vida, porque no fue en dictadura. El estado de guerra interno fue votado en gobiernos democráticos, y los militares y policías lo que hicieron fue cumplir las órdenes del sistema político”, afirmó.

“Lacalle Pou esto no lo cumple, de acuerdo, ya no le reclamamos más. Ahora, lo que sí le exigimos, en una proclama que se leyó y se distribuyó, es lo que está pasando hoy con el tema, por ejemplo, de los prisioneros políticos. No solamente no se cumple con los mártires nuestros, el tema de los prisioneros y los regalos de plata que, a lo largo de 15 años, el gobierno frenteamplista le ha dado solo a la gente de ellos. Solo a los que fueron terroristas, y ahora, todavía, a sus hijos y nietos”, agregó.

El político se refirió al decreto firmado por el presidente Tabaré Vázquez que hacía extensiva la pensión especial reparatoria (Ley 18.033) que correspondía a las víctimas de la dictadura cívico militar a sus cónyuges, concubinos e hijos menores o incapaces. “En 18 años se llevan más de 1.000 millones de dólares en todas esas compensaciones y pensiones graciables que se les han dado”, sostuvo.

“Y, por si fuera poco, faltando 11 días para terminar el Gobierno de Vázquez, lanza un nuevo decreto, diciendo que las pensiones esas, además, eran heredables por sus hijos y por sus nietos. Eso, ya en tres años, nos significó 438 millones de dólares más. Es una cosa que no tiene sentido, no tiene contrafuerte”, expuso.

Sin embargo, tanto en el decreto nº 61/020, publicado el 21/02/2020, en la Ley 18.033, como la información disponible en el sitio del Banco de Previsión Social (BPS), no se expresa que los nietos de estas personas reciban pensión reparatoria, sino que es “su cónyuge, concubino/a more uxorio [de hecho] y sus hijos menores [a lo que el BPS suma también los declarados incapaces]”.

García Pintos expresó que el pedido de las agrupaciones que integra es: “Presidente Lacalle Pou, no espere a que haya una ley para derogar esta barbaridad, anúlelo usted el decreto de Vázquez por un decreto suyo. Porque como no es una ley, ese decreto se puede anular por otro decreto”.

“Le dijimos, meta coraje, señor presidente Lacalle Pou, anule, elimine ese decreto de Vázquez con un decreto suyo”, recalcó.

Los “prisioneros políticos” de Domingo Arena

“Otra cosa que quisimos resaltar fue que nuestros prisioneros políticos están presos y son procesados, no por lesa humanidad, porque no se puede, porque la ley no es retroactiva. Del 2006 en adelante corre la lesa humanidad, pero para atrás no corre. Los procesan por delitos comunes, y resulta que los delitos comunes prescribieron todos, aun los más horribles, como pueden ser los homicidios agravados, no tienen más de 30 años, 30 y pico de años, y de esto hace 50 años”, sostuvo.

“Entonces, qué inventó la Fiscalía de Lesa Humanidad, que mientras estuvo vigente la Ley de Caducidad, no corre contra la prescripción de los delitos y que los 11 años de gobierno cívico-militar tampoco corren. Es un invento, un cuento chino lo que está haciendo la Fiscalía”, aseveró García Pintos.

“Entonces, nosotros dijimos, nuestros prisioneros políticos están presos ahí, en Piedras Blancas y en la Guardia de Coraceros. Pero no están preso solos, con ellos está presa la libertad”, agregó.

La reparación

“Otra cosa importante que dijimos fue que la señora [Liliam] Kechichian [senadora del FA] había hablado el 13 de diciembre, en la Cámara de Senadores, que estaba de acuerdo en darle la reparación a los familiares de los policías, militares y civiles, ella le llama ‘gente inocente’, bueno muy bien. Primero arranca muy bien en su discurso, y después cierra muy mal. Primero dice que está de acuerdo en que haya algo para ellos, para los familiares de nuestros muertos, y cierra diciendo que no, porque hace falta más verdad, más verdad sobre los desaparecidos”, comentó el integrante del Ceddhhu.

“Qué tiene que ver una cosa con la otra, hace falta más verdad para saber qué pasó con la JUP [Juventud Uruguaya de Pie], con el movimiento Nueva Generación Juventud con Pacheco, con el lema Siempre Bauzá. Los que integrábamos esos movimientos éramos jovencitos estudiantes que queríamos entrar a estudiar”, expresó García Pintos.

“Como hoy quieren la mayoría de los estudiantes del IAVA y no los dejan entrar”, comparó el exlegislador y actual integrante de Cabildo Abierto, que agregó, sobre los colectivos que integró previo a la dictadura: “Los grupos estudiantiles, lo que hacíamos era defendernos”.

“Después habló la señora Kechichián del ‘escuadrón de la muerte‘. Dale con el cantito del escuadrón de la muerte. Entonces yo dije, vamos a darle la razón, en este país hubo uno. Algunos nombres de los que integraban el escuadrón de la muerte: Eleuterio Fernández Huidobro, José Mujica Cordano, Lucía Topolansky, que fue primera dama, [Eduardo] Bonomi, [Julio] Marenales y muchos más”, esgrimió.

“Ese fue el escuadrón de la muerte que hubo en el Uruguay, fueron los tupamaros, ellos fueron un escuadrón gigantesco, y mataron hasta que se cansaron de matar gente, de secuestrar y de robar”, añadió.

Consultado sobre si habló con su antiguo correligionario, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, y con el senador cabildante Guido Manini Ríos —que asistieron al homenaje a los caídos este viernes— sobre su reclamo a Lacalle Pou, García Pintos dijo: “No, imposible hablar ahí, había más de 1.000 personas”.