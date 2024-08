García: “Oddone coincide más con Arbeleche que con Olesker, pero está obligado a transar”

Política

A las críticas a las declaraciones de Gabriel Oddone de parte de la dirigencia de la coalición se sumó ahora el exministro de Defensa y actual senador de la República Javier García.

Oddone había manifestado este lunes que Azucena Arbeleche es “una buena ministra de Hacienda, pero no es una ministra de Economía”.

“El propietario político de la política económica de este gobierno no fue el ministro de Economía, y eso es un fallo institucional. Fue esencialmente el presidente de la República, y como las cosas anduvieron relativamente bien, no hubo problemas. Pero si hubiera habido un viento de frente significativo, más allá de la pandemia, que fue tan dramático que todos fuimos contestes en cooperar, hubiera habido un problema. Es lo que le pasó a [Mauricio] Macri cuando con la gestión de su gobierno. Uno tiene que tener en su elenco gubernamental ministros que sean conductores políticos. Pero fue una ministra de Hacienda razonable, concentrada en los problemas fiscales, pero no en la globalidad de los problemas. El atraso cambiario tuvo que ver con eso”, opinó el exsocio de CPA Ferrere.

En tanto, García expresó sobre la tarde de este lunes que, “sacando las chicanas, la diferencia en política económica no es un tema de personas, es de rumbo”.

Y añadió: “Gabriel Oddone coincide mucho más con Arbeleche que con [Daniel] Olesker. Pero está obligado a transar, porque los que mandan en el Frente Amplio creen más en Olesker que en Oddone”.

Oddone, doctor en historia económica, es señalado como el posible ministro de Economía en caso de un triunfo del frenteamplista Yamandú Orsi, y en la presente campaña es uno de sus hombres de consulta en materia de economía.

