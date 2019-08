García: "Lacalle habló de frontera perforada. Hay que verificar cómo son los hechos"

Política

El director de la OPP, Álvaro García, y la diputada Cristina Lustemberg oficializaron una alianza electoral de cara a octubre y pretenden sumar a otros actores del Frente Líber Seregni, e incluso están en negociaciones con el economista Mario Bergara, para ensanchar una propuesta de centroizquierda dentro del Frente Amplio. "Nos unen las ganas de tener un relato... Eso es reivindicar los logros, y también proponer desafíos hacia adelante, pero teniendo autocrítica en cosas que tenemos que mejorar como fuerza política. Hay que profundizar en reformas estructurales como la educación y la seguridad y la convivencia", dijo Lustemberg en el programa Apuesta D10 de 970 Universal, que conduce César Bianchi.

La exsubsecretaria de Salud Pública y líder del sector PAR (Participar, Articular, Redoblar) peleará por un lugar en Diputados y García, ahora en la agrupación Plataforma, tendrá el primer lugar en una lista el Senado. En Plataforma, además, están el director nacional de Deportes, Fernando Cáceres, el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch, la exdirectora de la Dinama, Alicia Torres, y el astrónomo Gonzalo Tancredi, entre otros.



García se refirió a su alejamiento del Partido Socialista, donde militó durante 37 años. "Fue un proceso que se vino dando paulatinamente... Había diferentes visiones dentro del partido, y ante la inminencia de un período electoral entendimos que podíamos tener un rol a cumplir y ser más útiles en este nuevo espacio. El PS ha definido su orientación, en algunos casos tuvimos nuestras discrepancias, y entendimos que teníamos más energía desde un espacio diferente", dijo.



El director de la OPP dijo que junto a Lustemberg son autocríticos con aquellas cosas con las que no ha podido el gobierno del FA, pero también es necesario reivindicar los avances logrados. "Han querido matrizar una idea de país en crisis, y nosotros tenemos una visión distinta. Nosotros creemos que Uruguay ha ido procesando avances importantes. Estamos cerrando 16 años de crecimiento económico", sostuvo. García dijo que Uruguay "ya no es sólo carne y lana".



"Uruguay ha ido delineando la idea de país productor de alimentos. Se habla de la bioeconomía. La biorefinería tiene que ver con todo lo que el país ha construido en el complejo forestal, madera, celulosa. En celulosa hay que erradicar (la idea de que) en el futuro va a ser para papel exclusivamente. Hemos creado un cambio en la estructura económica nacional y ha aparecido un nuevo sector productivo que tiene usos comerciales de la celulosa como sustituto del plástico, uno de los principales flagelos. Las TICs, que no tienen techo (Uruguay hace años es número uno en software), el turismo, las energías renovables, las industrias creativas (cine, audiovisual), autorizamos un fondo para cine a través de Transforma Uruguay, que es un ordenamiento del Estado hacia un mejor desarrollo. Este tipo de cosas no la vemos presente en la campaña", señaló.



Por su parte, Lustemberg dijo que en educación "se ha hecho muchísimo", sobre todo en inversiones en infraestuctura y mejoras salariales para los docentes, el fortalecimiento de la Utec en el interior, pero no es suficiente. "Uno no puede desconocer, cuando analiza el último informe del Ineed que sólo cuatro de cada 10 estudiantes terminan el ciclo de enseñanza media. Pese a todos los aumentos que ha tenido el gasto público social, no llega a ser el 23% de lo que invertimos históricamente. Un niño no va a aprender si vive en malas condiciones habitacionales, en un hogar donde está naturalizada la violencia, eso condiciona muchísimo las posibilidades de aprender", ejemplificó.



En materia de seguridad, García dijo que este concepto debe ir acompañado del de convivencia. Entiende que un próximo gobierno debe continuar el camino de mejorar la tecnología y el equipamiento en el Ministerio del Interior, y atender especialmente el narcotráfico como modalidad delictiva. "¿Cómo fue que dijo Lacalle Pou? Habló de 'la frontera perforada, que es un colador'. Bueno, hay que tener mucho cuidado con estas cosas, hay que verificar cómo son los hechos. Ahora se sabe que no fue en Uruguay. De cualquier manera, ese es un tema clave: el tema del narcotráfico y de drogas y ha implicado metodologías de delito que son descabelladas. Hay que seguir en el camino de mejorar los salarios, la tecnificación, la tecnología, los procedimientos y el PADO", afirmó.