Garcé duda que el “frenteamplista de cepa” quede conforme y pedirá “giro a la izquierda”

Política

El politólogo Adolfo Garcé analizó la forma de gobernar del presidente de la República, Yamandú Orsi, comparó su forma de comunicarse con la de los otros presidentes que asumieron desde la vuelta de la democracia y planteó dudas sobre que los “frenteamplistas de cepa vayan a quedar conformes” con su gestión.

En diálogo con Crónicas Económicas, Garcé fue consultado sobre las recientes declaraciones del mandatario, en las que admitió sus “tropiezos discursivos”. Para el politólogo, “ser honesto, en un dirigente político, siempre está bien”, porque “la primera virtud que debe tener un político es la honestidad”.

“Esto es algo muy honesto por parte del presidente, pero al mismo tiempo es admitir un handicap y una limitación muy importante, dado que la política se hace con palabras y es hablada. La comunicación en política es clave. Las palabras en política son importantes y que el presidente tenga esa limitación le resta. Que la asuma públicamente, le suma”, reconoció.

En esa línea, Garcé marcó la “distancia enorme a favor” del expresidente Luis Lacalle Pou en materia de comunicación, pero también “con todos los presidentes desde el 85 en adelante”: Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, Jorge Batlle, José Mujica y Tabaré Vázquez. “Orsi es un presidente heterodoxo, un outlier”, consideró.

De todos modos, el docente universitario también destacó su “bonhomía, su sencillez y su talante dialoguista” como un “atributo positivo”. “Orsi es sinceramente un hombre de diálogo y esto, en los tiempos que corren en el mundo, es de un valor enorme. Tener un presidente con capacidad de diálogo es un capital político muy importante”, precisó.

Garcé posicionó a Orsi como un presidente “ubicado claramente en el centro”, que tiene un ministro de Economía, Gabriel Oddone, “bien centrista”. En ese sentido, el politólogo prevé que en las próximas elecciones de 2029 “en el mundo frenteamplista se va a instalar la necesidad de un giro a la izquierda”. “Dudo mucho que los frenteamplistas de cepa vayan a quedar conformes con este gobierno. El asunto es quién se lo da”, expresó.

El politólogo consideró que el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, es un “precandidato cantado” para 2029, porque “fue el que sacó al FA del CTI”. De todos modos, también nombró a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, el intendente de Montevideo, Mario Bergara y a la vicepresidenta Carolina Cosse.