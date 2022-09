Gandini y Sánchez en tenso debate se trataron de mentirosos al discutir el caso Carrera

Política

El uso del Hospital Policial por parte de Charles Carrera y su ex pareja y la reciente renuncia de Luis Calabria a la dirección de Secretaría del Ministerio del Interior fueron el detonante de un tenso cruce entre los senadores Jorge Gandini del Partido Nacional y Alejandro Sánchez del Frente Amplio, el jueves 8 en 970 Universal.

Gandini y Sánchez venían discutiendo sobre sus diferencias en torno a la Rendición de Cuentas, con mucho respeto, hasta que el moderador del debate, el periodista César Bianchi, planteó el caso Carrera y la renuncia de Calabria. “Yo lo dije en todos lados: fue una exageración la renuncia de Calabria. Quedó embretado a partir de esta discusión que instaló el gobierno y esta arqueología en la que estamos entrando sobre la atención en el Hospital Policial”, dijo el senador del MPP.

Gandini se molestó. “¡Esto es el mundo del revés! Entonces, ¿el que estuvo mal fue Calabria? Es increíble lo que estoy escuchando. ¿Cómo una teoría? La ley dice que Sanidad Policial está para atender a policías en actividad y familiares directos (y explica cuáles son) y los retirados policiales. No habla de autoridades del Ministerio del Interior, acá no hay teoría”, contestó.

“Una norma del año 67”, acotó “Pacha” Sánchez. Gandini prosiguió: “Voy a ir una investigadora donde te lo vamos a poner arriba de la mesa. Tanto es así que los que se atienden en el (Hospital) Policial son los que tienen descuentos para sostener el Policial. Los civiles no pueden ir a atenderse al hospital que financian los policías. ¿Sabe por qué un jerarca va ahí? Porque es el jerarca, entonces va a que lo atiendan sus empleados, no tiene que esperar, le van a poner los mejores médicos, las mejores sábanas si lo tienen que internar y seguro los medicamentos se lo van a conseguir todos. Si va a la mutualista se pone en la cola: dos meses, venga tal día. ¡Es un privilegio ir al Policial!”

“Por eso Calabria -que lo que hizo fue una consulta oftalmológica, ni siquiera sacó un medicamento- entendió que estuvo mal, y renunció. Y eso hay que reconocerlo como un acto de dignidad. Lo del otro lado son excusas, justificaciones… La novia del Sr. Charles Carrera, ¿qué tenía que ver con el Hospital Policial? No era ni la esposa, era la pareja. Era una vinculada al jerarca civil, no se puede atender ahí. ¿Cuál fue el justificativo? Que Bonomi dio una orden política. Bueno, el Estado no se maneja por órdenes políticas, se maneja por leyes, decretos o resoluciones. Las órdenes políticas son verbales y la pusieron por encima de la ley”, sostuvo el senador nacionalista, levantando la voz.

Sánchez le dijo que “su presidente”, en alusión al ex presidente Lacalle Herrera, se había atendido en el Policial en 1994. “Los presidentes se pueden atender en el Hospital Policial y el Militar”, contestó Gandini.

A su turno, Sánchez continuó: “El gobierno tiene dos varas. Y tiene dos varas porque están muy ofuscados con Charles Carrera. Y están ofuscados con él porque es una de las figuras que más ha cuestionado al gobierno, particularmente con la entrega del puerto. Se nota, cuando se habla de este tema, cómo se crispan los ánimos. Tienen un ensañamiento con Charles Carrera. El gobierno decidió llevar esto a la Justicia. Es una cuestión de revanchismo, está clarísimo”, dijo.

Gandini explotó. “¡Para vos está clarísimo! Yo estoy ofuscado con las mentiras que estás diciendo vos. Sos vos el que está mintiendo. Le estás mintiendo a la gente, y lo que me ofusca son tus mentiras”.

“El que está mintiendo sos vos, Jorge. Y te enojás”, retrucó Sánchez. “Contigo. Los documentos son los que hablan acá”, contestó Gandini, cuando el clima ya se había caldeado.

“Yo te escuché con respeto, y vos no me querés escuchar, después que vos dijiste todo lo que querías. Sigo: en este contexto, el gobierno decidió llevar esto a la Fiscalía. La Justicia laudará esa situación. Lo que se está armando en el Parlamento es una situación que complica bastante, y acaba de pasar acá. Acá podemos discutir sobre diferencias en la Rendición de Cuentas y las discutimos con respeto, con un tono adecuado, ahora cuando se toca este tema, empiezan a los gritos. Si el gobierno tomó la decisión de enviar el caso a Fiscalía, allí avanzará la situación. No entiendo todo el circo que se está armando”, concluyó Sánchez.

Gandini lo corrigió: “A Fiscalía no llega por la denuncia del Ministerio del Interior, llega porque el ministerio, a través de Asuntos Internos, da cuenta de la denuncia del Sr. Víctor Hernández (NdeR: herido por una bala perdida en La Paloma, en el año 2012, cuando enfrente se desarrollaba una fiesta en la casa del comisario), no del ministro. Llega por ahí. Y Hernández es quien presenta las grabaciones donde Charles Carrera y el abogado del ministerio son los que le dicen cosas horribles, como por ejemplo: ‘Hacele un juicio al ministerio, te ponemos el abogado’. Todas esas cosas las vamos a demostrar en la investigadora. Y si no le pusieron un abogado, no lo pueden demostrar si no van a la comisión. No lo resuelven no yendo a la comisión. Nosotros fuimos a todas las investigadoras y a todas las interpelaciones que nos hicieron, vamos y ponemos la cara”.

“Quienes hicieron esta denuncia -Víctor Hernández y su hermano- eran militantes del MPP, nosotros no tenemos nada que ver”, señaló Gandini. A su turno, Sánchez dijo que eso no era cierto: “No son, y nunca fueron militantes del MPP”. “Es más, el diputado blanco de Rocha José Carlos Cardoso acaba de declarar públicamente que él se reunió con Bonomi y le solicitó asistencia para estas familias. Se pidió asistencia para una familia pobre que vino a Montevideo. Después dicen ‘el alcalde del MPP, lo usaban para tal cosa’, y todo eso es bastante falso”.

Luego pasaron a otro tema, reforma de la seguridad social, y el debate radial volvió a su cauce normal.