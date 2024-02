Política

Gandini se fue en bus a Salto porque no tiene “helicóptero ni quien le preste la avioneta”

El precandidato blanco Jorge Gandini viajó a Salto, donde estuvo presente en la inauguración del nuevo aeropuerto internacional. Así, mostró en redes sociales en qué medio de transporte fue.

En un video desde la Terminal Tres Cruces, Gandini dijo: “Por ahora no tengo helicóptero ni quien me preste la avioneta, así que me voy en ómnibus a Salto, pero duermo bárbaro”.

Desde su cuenta de X, el líder de Por la Patria expresó: “Un nuevo aeropuerto internacional se inaugura en Uruguay. Esta vez se cortó la cinta en Salto con la presencia del presidente Luis Lacalle Pou; una nueva obra que coloca a nuestro país en una red de conectividad aérea, terrestre y marítima”.

Un nuevo aeropuerto internacional se inaugura en Uruguay. Esta vez se cortó la cinta en Salto con la presencia del Presidente @LuisLacallePou; una nueva obra que coloca a nuestro país en una red de conectividad aérea, terrestre y marítima. pic.twitter.com/2mFVjqrMpI — Jorge Gandini (@jorgegandini) February 23, 2024