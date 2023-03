Gandini reconoció que hay una “traba” en el sistema político para designar fiscal de Corte

Política

Luego de realizar varias críticas al fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, Jorge Gandini se refirió a los problemas que está teniendo el sistema político en su totalidad para designar un magistrado que ocupe el cargo que actualmente ocupa el exfiscal de Homicidios de Montevideo.

Gandini, en diálogo con Primera Mañana de radio El Espectador, confirmó que “tienen un problema con la Fiscalía” porque Gómez está como fiscal de Corte por hacer una suplencia ante la vacante que dejó Jorge Díaz sin respaldo político o votación del órgano representativo de la ciudadanía, que es el Parlamento.

“Tanto debería tener ese respaldo que la Constitución elije mayorías especiales, que no tenemos ni siquiera con la coalición. No alcanza con la mayoría absoluta. Gómez está allí subrogando y está allí porque el sistema político está trancado, trabado, y no encuentra las mayorías para poner un nuevo fiscal de Corte”, señaló.

Consultado sobre si efectivamente se está buscando un sustituto debido a que ni siquiera se conocen negociaciones sobre esto, Gandini reconoció que “no hay”, pero que sí hay intenciones. El problema, según dijo, es que si algún dirigente político o un partido propone un nombre sobre la mesa y luego no se obtienen las mayorías, “manosea un nombre” y “nadie quiere poner un nombre sabiendo que no llega a buen puerto” porque se estaría perjudicando a una persona.

“Queda expuesta al santo botón, entonces no se ponen nombres concretos hasta no saber si hay ambiente para hacerlo”, indicó, y agregó que al momento “no hay nombres”, algo que promueve la oportunidad de que aparezcan ideas como la del triunvirato, que tampoco está de acuerdo.

“Si alguien se lleva uno y otro se lleva al otro, entonces estamos poniendo alguien de mi palo y vos pones a alguien del tuyo. Lo estamos encajonan en afiliaciones partidarias, entonces ahí sí que introducimos un elemento que llega para quedarse. No me parece que sea una buena solución para la Fiscalía, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo de encontrar a alguien que tenga el acuerdo en general, y sino que pase como cuando no nos ponemos de acuerdo en quienes van a integrar la Suprema Corte de Justicia y que ascienda el más antiguo”, expresó.

“Hoy está Gómez allí, si Gómez da un paso al costado mañana no va a quedar acéfalo, la ley establece que es el fiscal penal de Montevideo más antiguo quien asumirá la tarea, está previsto”, acotó.

Consultado sobre qué debería hacer el actual fiscal general, Gandini respondió que él tomó una decisión [por relevar a Fossati] que dejó “más en evidencia su falta de apoyo” porque “no dejó conformes a todos” y tomó una medida “bastante cuestionable”.