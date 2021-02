Gandini: quienes juntan firmas son "desleales" y la gente "firma contra ella misma"

Política

El senador nacionalista Jorge Gandini criticó anoche a quienes juntan firmas contra la Ley de Urgente Consideración y aseguró que en muchos casos están mintiendo a la población. Sus declaraciones llegan poco después que la central de trabajadores y el Frente Amplio anunciaran una importante recolección de firmas.

Gandini dijo en ronda de prensa con varios medios televisivos que quienes impulsan la iniciativa son "desleales" debido a los argumentos que esgrimen

"Están en su derecho legítimo, trabajando y recolectando firmas, en un proceso que no es sencillo. Eso no justifica la deslealtad de mentir, se está siendo muy desleal en algunos argumentos que se están poniendo; acabo de ver algunos panfletos que dicen cosas que son francamente mentira y engañar a la gente no es ético ni es democrático", dijo.

"Creo que tenemos que dar un debate sobre los contenidos de la LUC, la gente debe saber cuando firma qué es lo que va a volver, contra qué firma. Firma para que caiga el agravamiento de la pena a delitos como violación, abuso sexual, todos los delitos sexuales", prosiguió.

Agregó que "van a volver para atrás algunas penas a menores que cometen los menores en delitos graves, cinco años como máximo para homicidio especialmente agravado, la violación, el abuso sexual, que se agravaron y el juez podía dar hasta diez años aunque los cometiera un menor y ahora vuelven a cinco como máximo".

"Vamos a volver atrás en las medidas que se están tomando para rebajar el combustible, quedará igual que caro, no va a haber camino de retroceso", puntualizó.

"En la educación vamos a volver al corporativismo gobernando la educación. No es firmar contra el Gobierno, es firmar contra una ley que tiene un montón de cambios importantes que nosotros defendemos. Pero ese debate no se da, se da un debate de consignas, muchas de las cuales no son verdad y eso a mí me molesta bastante", concluyó Gandini, que consideró que la gente que firma, firma "contra ella misma".