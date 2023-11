Gandini a Lafluf: “Cuando yo me estaba rompiendo el alma, él estaba haciendo plata”

Política

El senador del Partido Nacional Jorge Gandini apuntó directamente al exasesor de Presidencia Roberto Lafluf, en el marco de la causa que investigará desde el próximo lunes un intento de ocultamiento de los pormenores del trámite del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset.

Gandini fue entrevistado este martes por Fácil desviarse (Del Sol) y le consultaron si estaba enojado con alguno de los actores del gobierno. “Enojado, como muchos”, dijo el legislador, y cuando le preguntaron con quién, apuntó a Lafluf.

“El presidente lo defenderá, a mí me molesta. Yo soy un militante; no lo conozco a Lafluf más que de cruzarlo. Hay que venir y poner la cara, y decir qué pasó. Lafluf fue su compañero de ruta [durante] 15 años y no está más”, indicó, y agregó: “Cuando yo me estaba rompiendo el alma, el asesor del presidente estaba con la Conmebol haciendo plata en otro negocio”.

De esa manera, el legislador hacía referencia a que, durante la semana pasada, cuando se desató la crisis tras la divulgación de las conversaciones de Ache en Fiscalía, él mantuvo reuniones con la bancada del Partido Nacional y estaba a la espera de que el presidente Luis Lacalle Pou comunicara qué cambios iba a realizar. Mientras tanto, Lafluf viajaba a Río de Janeiro para presenciar la final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Boca Juniors.

“Estuvimos defendiendo el gobierno en medio de la tormenta”, expresó Gandini en ese sentido.

Lafluf es asesor de imagen y estrategia del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. El vínculo con la organización se dio gracias al presidente Luis Lacalle Pou.

