Gabriela Bazzano: “Quisieron pintar un personaje que yo no soy”

Locales

La Red Pro Cuidados y el sindicato de asistentes personales del Sistema Nacional de Cuidados pidieron en las últimas horas al gobierno la inmediata destitución de la directora de la ONG "Seamos" luego de que una nota publicada en el periódico la diaria informara que la actual secretaria nacional de Cuidados fue investigada por dirigir la ya mencionada ONG que, presuntamente, entregaba niños de parejas con discapacidades intelectuales a "familias articuladas", un programa que la propia organización habría creado.

Esta práctica fue indagada por Crimen Organizado e Interpol, pero la causa resultó archivada.

"El programa de familia articulada surge como un pienso después de mucho tiempo en conversación con la academia y el Estado para buscar una solución que no había para padres con discapacidad que no querían ser desvinculados de sus hijos", explicó Bazzano este miércoles, entrevistada en el programa Desayunos Informales, de Canal 12.

"Eran egresados en su mayoría de Aldeas Infantiles de Florida y encontramos una solución en ese hogar, donde gurises que no tenían recursos económicos ni pensión por discapacidad, vivían en el hogar comunitario que nosotros armamos. Eran jóvenes que no eran padres, hasta que un día se enamoraron como cualquier persona y decidieron tener un bebé. Se los acompañó cuando se casaron y cuando decidieron tener hijos", afirmó.

Según Bazzano, la mencionada nota periodística en la diaria "no fue cuidada. Se dijo en dónde vivían y a qué colegio iban" los niños, aunque esto "no los afectó porque ellos están muy felices".

"Lejos de entregar niños, se suman padres. En ese contexto empezamos a pensar qué hacer. Consultamos con INAU y son niños no judicializados, no tienen competencia sobre ellos, por lo que nos dijeron que siguiéramos adelante", agregó.

Posteriormente "vinieron asistentes sociales a conocerlos, a conocer el hogar y a conocer los voluntarios del hogar, que había montones. Se armó un equipo y la Justicia estaba enterada y participaba. Esto se dio para el primer caso", recordó.

Se trataba de "una niña vivió tres años en el hogar. La anotamos en un CAIF Cepi supervisado por INAU. Empezamos a pensar cómo, en vez de desvincular, sumar una familia. No era fácil que alguien quisiera comprometerse de por vida para acompañar estos padres. Ahí empezamos el trabajo con abogados y jueces de familia"., que culminó en un acuerdo de partes donde "los papas biológicos cedían la tenencia y tenían contacto permanente con sus hijos". Ese contacto al principio era diario, y luego "se fue dilatando a una vez por semana" debido a las actividades curriculares y deportivas de los menores.

Los padres "tienen un trato estrecho con las familias, van al colegio de sus hijos. Tendrían que preguntarles a ellos y ver cómo interactúan con los padres articulados. No hay ninguna desvinculación. Fue la solución que encontramos porque el Estado, sabiendo, no hacía nada", aseveró. "Esto no es una adopción, es compartir la tenencia", enfatizó.

Posteriormente, se refirió al caso puntual de una recién nacida que presuntamente habría sido retirada de forma irregular del Hospital Pereira Rossell. Bazzano aseveró que los padres de esa bebé "no son jóvenes que vivían en el centro comunitario", y que la madre embarazada había sido derivada del programa Uruguay Crece Contigo en Paso Carrasco, con una gestación de ocho meses. Asimismo, dijo que "el Mides estaba enterado del programa".

La funcionaria dijo que la joven era esquizofrénica y no tenía mas familia que el abuelo de la recién nacida, quienes se marcharon del hospital sin la participación de los padres articulados.



Yo estaba en mi consulta, me fui al hogar y me encuentro con el abuelo, la mamá y la nena, que me dijeron que se habían ido porque les querían quitar a la bebé". En ese momento se notificó al Hospital y el hogar recibió la visita del Inau, que no puso objeciones a que la joven madre y la bebé se quedaran allí, según relata.

"A los tres días llega la orden de entregar a la bebé. La desvincularon por dos meses, fue todo un desastre", hasta que se volvió a vincular.

"Los niños vienen con sus papás. Lo que necesiten es el amparo de sus papás hasta los dos años. Los papas eran como niños: niños con niños. Ellos eran felices. Equipos interdisciplinarios nos juntábamos a ver qué estaba pasando", describió.



"¿El Poder Judicial no es el Estado?", respondiño a la pregunta de la participación estatal en estos procesos. "Ellos intervienen antes de la articulación. En la cantidad de colaboradores que tenemos, los padres biológicos son los que eligen a los padres articulados. Los jueces de Familia nos han felicitado con lágrimas en los ojos y nos han dicho que esta es la manera y tendría que ser la política pública. Son niños felices", remarcó.

"Yo vi llorar a madres con discapacidad que en el Hospital Pereira les sacan a los hijos. Nos derivaron del hospital mamás con discapacidad", recordó.