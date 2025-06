Gabriel Ben-Tasgal aseguró que el “Frente Amplio fomenta el antisemitismo”

Entrevistas

En momentos de tensiones en Medio Oriente tras varios conflictos, Gabriel-Ben Tasgal, periodista argentino, analista político y conferencista internacional especializado en Medio Oriente, dialogó con Montevideo Portal sobre la situación y cómo repercute en Uruguay y en América del Sur.

En primer lugar, Ben Tasgal aclaró que la tensión entre Israel e Irán no se debe a “conflictos materialistas”, sino que es por la “religión a la que pertenecen”, además, mencionó que “si no te especializas en religión” es difícil “entender al Medio Oriente”.

“Las potencias occidentales crearon Estados no considerando los clanes y las religiones, sino considerando fronteras”, lo que generó que esos “países que se crearon de forma artificial intenten sobrevivir bajo la bandera de decir que todos son árabes”, lo que, al parecer de Ben-Tasgal, “no funcionó”. “En ese sentido, Medio Oriente tiene un enfrentamiento muy grave entre musulmanes radicales y los que no lo son, y el segundo entre chiitas y sunitas”, aseguró.

Para el periodista, los que “más desestabilizan el Medio Oriente” son “el eje chiita, Irán, Hezbollah y Assad”. “El segundo que desestabiliza a Medio Oriente son los grupos radicales islámicos”, y “los terceros son los países que llamamos los países de los Hermanos Musulmanes; Turquía y Catar”, explicó.

Dentro de los “países de los Hermanos Musulmanes”, el más “odiado” según Ben-Tasgal es Catar, debido a que “desestabiliza mucho más a Medio Oriente”. “Esos tres ejes estabilizadores van debilitándose”, expresó.

El motivo por el cual los ejes están “debilitándose”, es, en primer lugar, por “el fracaso del radicalismo islámico”, posteriormente, el entrevistado agregó que otra de las razones es que tras las “épocas pospetroleras”, “los países petroleros tienen que modificar su estructura económica”. En un tercer lugar, añadió que “ocurrió algo que nadie se lo esperaba”, haciendo mención del “atentado del 5 de octubre de 2023”, cuando Israel “atacó” a Irán cuando el “mundo le tenía miedo”.

Para Gabriel Ben-Tasgal, el “régimen iraní, con suerte, va a seguir en pie” hasta que “lo volteen desde adentro los propios ciudadanos iraníes o exiliados”.

Además, agregó que este suceso “está muy bueno” para América Latina, debido a que “Hezbollah está metido en el lavado de dinero y el tráfico de drogas”.

Sobre la aprobación de los ataques israelíes a Irán, Ben-Tasgal afirmó que el “89% del pueblo de Israel considera que Irán era un peligro para la existencia de Israel o sea que era lógico atacarlo”.

“Una de las formas que tiene Irán de expandir su chiismo es pagando a la gente de la extrema izquierda”, manifestó el analista político.

Gabriel Ben-Tasgal mencionó que las personas de izquierda en Medio Oriente son “en general analfabetos”, “que piensan que, porque ellos no son religiosos, nadie es religioso”. El entrevistado sostuvo que cuando escucha a gremialistas uruguayos, le genera “un poco de gracia”.

Una de las estrategias de Irán fue conseguir periodistas “borregos”, que fueron comprados para ir “repitiendo la cantidad de muertos que te dice Hamás”.

Uno de los motivos de la estrategia de secuestrar a civiles, a criterio de Ben-Tasgal se debe a que Hamás “atacó a Israel para hacer el daño que puedan”, intentando lograr que “ciertos gobiernos y medios de comunicación logren detener la embestida israelí” y que por “presión internacional, Hamás triunfará”. La información que se tiene de los secuestrados por Israel, según el periodista argentino, se obtiene por “por información que tienen otros liberados” y porque “no hay otra prueba”.

“El Frente Amplio es un partido político que fomenta el antisemitismo porque fomenta la demonización de Israel” y “son un grupo de analfabetos o bien son un grupo de malintencionados”, señaló Ben-Tasgal. “Por suerte, hasta el momento, el presidente Orsi demostró un interés democrático de defender un país democrático o no demonizarlo que no es igual al partido que representa”, mencionó. Además, el entrevistado cuestionó que el Frente Amplio tiene “fuerzas de extrema izquierda que han hecho comunicados vergonzosos” y que debido a eso “Uruguay es líder del antisemitismo en redes”.

“¿A vos te parece normal que una mujer feminista defienda a palestinos que violan a mujeres y que cuelgan a homosexuales?”, cuestionó, haciendo referencia a que en Uruguay, “en marzo del año pasado, feministas pusieron una carroza con una cabeza de un judío que es el 100% antisemitismo” y afirmó que “Solamente un retrógrado hace eso”. “Dejan de tener un respeto”, mencionó Ben-Tasgal, haciendo referencia a “feministas que levantan banderas de Irán y de Palestina”.

Sobre la manifestación pro Palestina que hubo en la plaza Independencia, manifestó que “hay gente que levanta la bandera porque está a favor de pensar que el terrorismo es una buena forma de solucionar problemas”, aunque también “hay otra gente que no sabe lo que está levantando”.

“Gremios y parte del Frente Amplio quiere destruir el sistema porque piensa que todo esto es injusto y quiere imponer otro tipo de sistema”, afirmó y justificó que en esos sectores se encuentran los “posmodernistas”, además mencionó que “son aliados naturales de los premodernistas” y que los une “el odio a la modernidad”

“La extrema izquierda y el terrorismo son aliados que van contra todos los valores de la modernidad”, señaló.

Analizando la situación en América del Sur, Ben-Tasgal afirmó que la postura de los países “depende de cuál es el gobierno”; “El gobierno de Colombia es posmodernista y aliado al terrorismo, sin embargo la población no lo es y los medios de comunicación tampoco en general lo son”, mientras que en “Chile, la comunidad, la sociedad no es posmodernista como Boric”.

Sobre Milei, afirmó que el presidente argentino está “totalmente convencido que su alianza con Israel y Estados Unidos es lo mejor que le puede pasar”, pero “no lo hace por una cuestión política, el tipo está convencido, y además él es filojudío, a él le hubiese gustado nacer judío”.

Para el entrevistado, Nicolás Maduro tiene una “relación aliada con los terroristas”, y que el “hecho de que haya caído Irán tiene una influencia negativa en Maduro” debido a que se “debilita” porque “se debilita Irán”, esto, según Ben-Tasgal, “es una buena noticia para todo el continente”.

Sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, el entrevistado afirmó que está “muy difícil” y que “deben de tener 70 o 80% de edificios destruidos”. Además, mencionó que la “destrucción física de la Franja de Gaza es un problema”. Ben-Tasgal confirmó que desde Israel “entra ayuda humanitaria” porque no quieren que la ayuda entre desde Hamás debido a que eso “asegura la continuidad del régimen”. Según la información a la que accedió el analista político en la última semana “entraron entre 1.200 y 1.500 camiones con ayuda humanitaria”, pero “cuando pasa de parte de esa ayuda, se la roba Hamás y la vende en el mercado negro”, siendo una “estrategia” porque “si vos tenés la repartida de comida y le podés ofrecer a una familia, ganas a su hijo para combatir, que venga con nosotros y le doy comida asegurada”.

Sobre las críticas globales contra Israel, Gabriel Ben-Tasgal mencionó que “hay quejas normales” porque “es muy difícil de entender el tipo de combate que propone Hamás”.

“¿Quién sos para decirle que vos tenés derecho a vivir y él no? ¿Quién sos, chiquilín?”, afirmó el periodista argentino, quien hizo alusión a los gremialistas uruguayos”. "Quédate callado, hace defensa del gremialismo y no te metas en temas que no dominás, porque el pueblo judío, a diferencia de lo que vos te imaginas, no está dispuesto a dejarse matar, menos por un gremialista que levanta banderas palestinas y que es socio del terrorismo”, sentenció.

