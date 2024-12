GTA Punta del Este: conductora carga deliberadamente contra peatones

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video en el que se ve a un grupo de personas que intentan evitar ser embestidas por un automóvil, cuyo tripulante parece empeñado en arrollarlas.

Según consignara la emisora puntaesteña FM Gente, el hecho ocurrió a la altura deparada 40 de Playa Mansa, y la persona que tripulaba el vehículo era una mujer.

Posteriormente, el periodista local Marcelo Umpierrez divulgó también el video y añadió un mensaje recibido por uno de los jóvenes presentes en el lugar. D acuerdo con dicho envío, el grupo se encontraba en el lugar celebrando el fin de curso cuando se produjo el incidente.

“Estábamos en Piedras del Chileno, celebrando el egreso del secundario de las Hermanas Capuchinas y cuando terminó todo, la mujer se nos vino encima con el auto”, rezaba la misiva.

El informe de Umpierrez y el de FM Gente coinciden en que no hay denuncias radicadas por el episodio. Sin embargo, ante la existencia del registro fílmico la Fiscalía podría actuar de oficio.

?? Vecinos reportan A FM GENTE una situación no muy clara donde un vehículo, aparentemente, pretende embestir a un grupo de jóvenes a la altura de parada 40 de Playa Mansa. No se sabe el porque de esa reacción de la persona que conducía el auto.

La policía no tiene constancia de… pic.twitter.com/Z2a5sHV3CP