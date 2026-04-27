Futbolista es investigado por presuntos abusos sexuales de una menor de 13 años

Policiales

Un futbolista que en los últimos tiempos militaba en el Club Ceibal de Salto e integró el seleccionado de ese departamento fue denunciado recientemente por un presunto caso de abuso que involucra a una menor de 13 años.

Según informó el periódico salteño El Pueblo, la denuncia fue presentada el 2 de marzo y dio lugar a la intervención policial y al inicio de una investigación que se encuentra en manos de la fiscalía especializada, con actuaciones elevadas al juzgado correspondiente. La causa permanece en etapa investigativa y, hasta el momento, no hay una acusación formal contra el deportista, identificado como J. V.

De acuerdo con la información recabada, en el celular de la menor se habrían encontrado registros en las redes sociales que respaldarían la denuncia y sugerirían que los hechos podrían haberse reiterado en varias ocasiones. Estos elementos forman parte de las pericias en curso y son considerados relevantes para el avance del caso.

En el ámbito judicial, se dispusieron medidas cautelares por un plazo de seis meses, que incluyen la prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros y la prohibición de todo tipo de comunicación. Las restricciones comprenden el domicilio de la menor, su centro educativo y las actividades extracurriculares que realiza.

En paralelo, la víctima fue asistida en un centro de salud y continúa bajo seguimiento, con apoyo psicológico.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en las inmediaciones de Club Ceibal, institución en la que el involucrado se desempeñaba en el momento señalado.

Por otra parte, desde el también salteño Nacional Fútbol Club indicaron que no existe vínculo contractual con el jugador. De acuerdo con el citado medio, la institución deportiva aclaró que existió únicamente un preacuerdo de palabra con el futbolista, que “actualmente no integra la institución ni lo hará”, al considerar que este tipo de situaciones es incompatible con sus valores, detalla el informe.