Funcionarios de la embajada de Colombia respondieron a candidato a presidente en ese país

Los funcionarios que trabajan en la embajada de Colombia en Uruguay emitieron en las últimas horas un comunicado en respuesta a las declaraciones del candidato a presidente por ese país Rodolfo Hernández, que manifestó su intención de cerrar oficinas diplomáticas de 27 países, incluida la embajada en Montevideo.

“Es que no trabajan. Abren a las 10 y cierran a la una. Es una vagabundería. Eso lo volvieron un jubiladero de politiqueros quemados [sic]. Como es posible que en Italia haya dos embajadores. El embajador ante el papa, ante el Vaticano es uno y el otro ante el gobierno civil. Pobre los colombianos, pobres. Nos tienen arruinados con esa manera de ver y de gastar plata sin necesidad”, declaró Hernández en el programa Revista Semana.

Los funcionarios de la embajada de Colombia en Uruguay y de la Representación Permanente de Colombia ante la Aladi señalaron que los tomó “por sorpresa las declaraciones que realizó” el político, que competirá en segunda vuelta para acceder a la presidencia de Colombia el próximo 19 de junio.

En el documento, al que tuvo acceso Montevideo Portal, los trabajadores señalaron: “Frente a la referencia: ‘son una vagabundería’, quisiéramos llamar la atención que somos profesionales y trabajadores con mucho respeto hacia Colombia, quien nos ha abierto las puertas durante tantos años, y desarrollamos un trabajo dedicado todos los días construyendo excelentes relaciones con las entidades gubernamentales, del sector privado, de organismos internacionales, diplomáticos, connacionales y público en general, con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos de la política exterior, que llevan tantos beneficios a toda la población colombiana”.

Sobre la afirmación que hizo el político de que “no trabajan”, los funcionarios respondieron que “no solo cumplen cabalmente con las diversas tareas asignadas”, sino que además aportan iniciativas para promover un trabajo más eficaz y eficiente”.

“Sobre el horario laboral ‘abren a las 10 y cierran a la una’: teniendo presente el reglamento impartido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el horario laboral, tenemos la obligación de trabajar ocho horas al día. No obstante, esta Misión es muy activa realizando charlas comerciales y de turismo, actividades culturales, encuentros empresariales, talleres con connacionales, entre otras muchas actividades, que incluso en muchas ocasiones, no solo cumplimos nuestro horario laboral, si no que estamos a la orden para apoyar si a si se requiere con horas adicionales, o los fines de semana, sin exigir una remuneración a cambio, pues nuestra mayor intención es que nuestro trabajo aporte a fortalecer los lazos de amistad entre Uruguay y Colombia”, añadieron.

