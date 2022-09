Funcionarios aduaneros ocupan acceso norte del puerto y generan larga fila de camiones

Locales

La Asociación de Funcionarios Aduaneros emitió un comunicado este miércoles en el que informaron sobre un paro parcial (de 11:30 a 13:30) en el acceso norte del puerto de Montevideo.

Según manifestaron en el texto, el paro se realiza por la búsqueda de una negociación colectiva, la defensa de la carrera administrativa, el pago de la jornada laboral en la noche, contra el “acomodo y la dedocracia” en la Dirección Nacional de Aduanas y por un comercio exterior “seguro”.

Roberto Valdivieso, presidente del sindicato, dialogó con Montevideo Portal y aseguró que con las obras de UPM el acceso que están ocupando es el único que les da entrada a los camiones de gran porte, por lo que se generó una larga fila.

“Está todo trancado, recién me dicen que la fila pasa el [estadio Luis] Tróccoli. Es el principio de una serie de medidas que no van a ser solamente en el puerto, sino que en todo el país, incluyendo el aeropuerto también”, indicó el dirigente sindical.

En este sentido, informó que ya se comunicó con ellos el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, pero confirmó que seguirán ocupando, por lo menos hasta las 13:30. Valdivieso reclamó que sus reivindicaciones no pasan por los titulares, sino que se trata de temas que vienen desde tiempo atrás.

“Nosotros pedimos por ley al acceso de la información pública el tema de la licitación del scanner. Esto desde el año 2019. El director actual dijo que los controles eran un saludo a la bandera, Ferreri dijo que estaban los tres millones de dólares. Pasaron tres años y hoy no hay scanner. Ustedes publicaron que Jaime Borgiani dijo que nosotros estábamos mintiendo en cuanto a que el scanner no funcionaba. La semana pasada, el gerente general de Katoen Natie, que tiene el 80% de las acciones en el puerto, dijo que el scanner no funciona, por lo tanto, no faltamos a la verdad, sino que dijimos la realidad”, recordó.

El dirigente sindical contextualizó la problemática de falta de scanner con la realidad actual del tráfico internacional de sustancias estupefacientes y opinó que quien debería estar haciendo los controles es la Aduana.

“Vamos a seguir ocupando, en principio; vamos a ver. Puede pasar de todo, pero por ahora pensamos quedarnos acá. Esperaremos”, concluyó.

