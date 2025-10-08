Funcionario del Inisa fue sumariado por presunto abuso sexual a nueve menores

Locales

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) inició un sumario en julio de este año, que continúa en curso, sobre un funcionario del Centro de Ingreso para Adolescentes Femeninas denunciado por presunto abuso sexual hacia nueve del alrededor de las 20 adolescentes de entre 15 y 18 años que residen allí, según supo Montevideo Portal.

Un pedido de acceso a la información solicitado por Montevideo Portal confirmó “la existencia de un procedimiento disciplinario” contra el hombre, que trabaja como operador grado 3 en el área de Educación/Seguridad en la institución.

Sin embargo, la resolución del Inisa, del 25 de setiembre de este año, firmada por Jaime Saavedra, Ángel Fachinetti y Daniel Radío, que le llegó a Montevideo Portal en las últimas horas, deniega “el acceso a toda otra información” con respecto a los hechos “por encontrarse clasificada como reservada”. La reserva del caso se dispuso el 9 de julio de 2025.

De todas maneras, parte de la investigación que se lleva adelante, de la que supo Montevideo Portal, apunta al posible contagio de una infección de trasmisión sexual (ITS) a las adolescentes por parte del sumariado.

Por eso, la División Salud del Inisa les realizó a las jóvenes exámenes de sangre para determinar la presencia de ITS.

Otros casos en el Inisa

A fines de julio de este año, el directorio del Inisa decidió separar de sus cargos a dos subdirectores que trabajan en el Centro Las Piedras, ubicado en la Colonia Berro, que fueron denunciados por ejercer violencia y posibles torturas a varios jóvenes.

Además de apartarlos de sus funciones, las autoridades resolvieron retenerles medio salario y ordenaron iniciar una investigación administrativa “frente a la gravedad de los hechos denunciados” con el fin de “brindar mecanismos protectores y garantistas”.

Según informó El País, la resolución dirigencial incluye un apartado en el que se habla de que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) identificó “vulneraciones de derechos de los jóvenes, principalmente vinculadas a la falta de abordaje de las violencias interpersonales, las condiciones edilicias y las horas de encierro”.

Entre las situaciones denunciadas, aparece el viejo método de tortura denominado “submarino” —introducir la cabeza de la otra persona en un balde de agua a la fuerza—, así como apretones de cara y escupitajos en la boca.

