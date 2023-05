Fuga de Morabito: destituyen a cuatro funcionarios por irregularidades “muy graves”

Judiciales

Montevideo Portal

El Ministerio del Interior finalizó el sumario administrativo iniciado a 28 funcionarios de la cartera para indagar sus procedimientos en la fuga del narcotraficante italiano Rocco Morabito, ocurrida en 2019.

La investigación derivó en la destitución de cuatro funcionarios por faltas “muy graves” en el marco de esa fuga, dijo este miércoles en una rueda de prensa el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel. Además, hubo tres funcionarios con faltas graves, siete funcionarios con faltas leves y 14 exonerados de responsabilidad.

“Los destituidos eran encargados de jerarquías máximas dentro de los controles que habría que haber tenido y no se tuvo. Por ejemplo, no se dieron indicaciones a los guardias de la Guardia Republicana de qué debían hacer en el sexto piso [de la Cárcel Central], donde estaba Morabito”, explicó.

Maciel agregó que el instructor del sumario dio cuenta de cinco situaciones irregulares que no habían sido investigadas y ahora se conocieron, por lo que también derivarán en nuevas investigaciones administrativas. Todas las situaciones ya están en Fiscalía.

Las faltas graves, en tanto, pueden ir de tres a seis meses.

Una de ellas fue la aparición en una celda del sexto piso de una soga y un arnés, así como la identificación de que Morabito manipuló cámaras y las corrió “para que quedaran espacios sin visualizarse en los movimientos dentro del sexto piso”, afirmó Maciel.

Además, apuntó a las visitas a Morabito del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia. Según dijo Maciel, en una de esas visitas, el mexicano le llevó un pendrive al italiano, que fue incautado por la directora de Cárcel Central. “Se incauta el pendrive y lo eleva al Instituto Nacional de Rehabilitación. Ese pendrive no aparece, no sabemos qué contenido tiene y no sabemos el destino que ha tenido. Eso tampoco fue investigado”, dijo Maciel.

El jerarca dijo que tampoco fue investigado un funcionario señalado como “facilitador de herramientas para los presos”.

Montevideo Portal