Fuerza de paz de ONU dice que Israel demolió “deliberadamente” una “torre de observación”

La fuerza de paz de la ONU en Líbano (Finul) afirmó el domingo que el ejército israelí “demolió deliberadamente” una de sus posiciones en el sur del país, y añadió que mantiene todas sus posiciones “a pesar de las presiones ejercidas”.

Una “topadora” del ejército israelí “demolió deliberadamente una torre de observación y la valla perimetral de una posición de la ONU” en el sur de Líbano, indicó la Finul en un comunicado.

La misión de mantenimiento de la paz de la ONU añadió que sus fuerzas permanecen en todas sus posiciones “a pesar de la presión ejercida”.

“A pesar de la presión ejercida sobre la misión [...] los soldados de mantenimiento de la paz permanecen estacionados en todas las posiciones”, según el comunicado.

“Continuaremos cumpliendo las tareas que se nos han encargado”, como “supervisar y rendir cuentas” de la situación en la frontera entre Israel y Líbano, añadió la Finul.

La fuerza de paz de la ONU en el sur de Líbano, que cuenta con unos 9.500 soldados de más de 50 países --incluidos cerca de 900 italianos y 650 españoles--, acusa al ejército israelí de haber disparado “deliberadamente” contra sus posiciones, causando varios heridos, desde el inicio de la escalada con la milicia proiraní Hezbolá en Líbano el mes pasado.

UNIFIL statement:



Earlier today, an IDF bulldozer deliberately demolished an observation tower and perimeter fence of a UN position in Marwahin.