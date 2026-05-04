Policiales

Fueron a ver una casa para alquilar, pero terminaron baleados en un intento de rapiña

Un hombre de 35 años y una mujer de 21 fueron baleados en un intento de rapiña en el barrio Tres Ombúes cuando se dirigían a una casa que habían pactado visitar, mediante Marketplace, para alquilarla.

Según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal, las víctimas fueron heridas en la intersección de General Agustín Muñoz y Gregorio Camino. Una vez en el lugar, el hombre y la mujer fueron abordados por dos delincuentes que circulaban en una moto e intentaron robarle el vehículo a la pareja.

Si bien no lograron concretar el robo, los ladrones les dispararon al hombre y a la mujer en las piernas. Las víctimas fueron trasladadas por la Policía al Hospital del Cerro y se encuentran estables.