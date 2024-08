Fuera de juego: avioneta aterriza de emergencia en un campo de golf y termina en choque

Un pequeño avión realizó el domingo un aterrizaje de emergencia en un campo de golf en Haggin Oaks en Sacramento, California, Estados Unidos. Tras derrpara por el césped, el aparato detuvo su marcha al chocar con la tienda del club,

Según informara el Departamento de Bomberos de Sacramento (SFD, por sus siglas en inglés). El piloto y único ocupante de la aeronave se libró del trance con un corte superficial en una mano. Nadie más resultó herido.

Justin Sylvia, capitán del SFD, explicó el accidente se produjo cuando el piloto acababa de despegar del Aeródromo McClellan.

A apenas unos 120 metros de altura el motor se apagó y el piloto y tuvo que buscar un lugar seguro para aterrizar. Entonces vio el campo de golf y arrojó al avión de “de panza” sobre el césped. El aparato se deslizó pesadamente por el campo y acabó por estrellarse en la tienda.

"Sabía que no iba a poder regresar al aeropuerto, el campo era el lugar más seguro que podía encontrar", dijo Sylvia en declaraciones recogidas por la televisora KCRA.

Las imágenes de vigilancia mostraron que el avión estuvo a punto de embestir a un golfista, quien se veía notoria y comprensiblemente conmocionado.

Sylvia dijo que una de las ruedas se desprendió del avión, al igual que parte de un ala.

Plane Crash:



Haggin Oaks Golf Course



Crews arrived to a plane that emergency landed on the golf course and came to rest up against the pro shop. The pilot had minor injuries and was able to walk away from this incident. No others were injured. pic.twitter.com/P6k6OmOf3y