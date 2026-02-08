Fue excarcelado en Venezuela Juan Pablo Guanipa, opositor cercano a María Corina Machado

Internacionales

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado y uno de los principales detractores del chavismo, fue excarcelado este domingo luego de más de ocho meses de prisión, según informó su hijo, Ramón Guanipa.

“Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos. Luego de más de ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, indicó Ramón Guanipa la cuenta de su padre en X.

Tras esto, publicó un video en el que su padre confirmó su liberación.

“Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, expresó Juan Pablo Guanipa.

A su vez, Machado celebró la liberación del también exdiputado del partido opositor Primero Justicia, a quien calificó como un “héroe”.

“Mi querido Juan Pablo, ¡contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. ¡Libertad para todos los presos políticos!”, escribió en su cuenta de X.

Mi querido Juan Pablo, contando los minutos para abrazarte!



Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá SIEMPRE.



Libertad para TODOS los presos políticos!! https://t.co/xPDbwAWod5 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) February 8, 2026

La excarcelación ocurre en el contexto de un proceso de liberaciones anunciado hace un mes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras la detención del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Desde el 8 de enero, al menos 391 presos políticos han sido liberados en Venezuela, de acuerdo con un recuento difundido el sábado por la principal coalición opositora, mientras que la ONG Foro Penal cifra el total en 383.

El Gobierno afirma que el proceso de excarcelaciones comenzó en diciembre de 2025 y que, desde entonces, unas 895 personas han recibido la libertad bajo medidas cautelares, aunque no ha publicado listados que permitan corroborar cada caso.

Guanipa se encontraba en la clandestinidad cuando fue arrestado el 23 de mayo de 2025, durante un operativo policial destinado a desarticular un supuesto plan que buscaba “boicotear” las elecciones regionales y legislativas de ese mes y ejecutar presuntos “actos terroristas”; en esa acción también fueron detenidas más de 70 personas, incluidos extranjeros, según el Gobierno.

