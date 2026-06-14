Frío intenso y heladas marcarán el comienzo de la semana en el área metropolitana

La zona metropolitana tendrá un domingo frío y con abundante nubosidad durante las primeras horas, aunque las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde. Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la jornada comenzará con cielo nuboso a algo nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 2°C y los 11°C. Los vientos soplarán del suroeste entre 20 y 30 kilómetros por hora durante la mañana.

Hacia la tarde y la noche se espera un escenario más estable, con cielo claro o algo nuboso y una disminución gradual de la temperatura. El viento rotará del suroeste al oeste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora y períodos de menor intensidad.

Las bajas temperaturas continuarán durante el inicio de la próxima semana. Para el lunes, Inumet prevé una mínima de 0°C y una máxima de 13°C. El día se presentará mayormente despejado, aunque con algunas nubes aisladas, y existe probabilidad de heladas durante la mañana. Los vientos serán del oeste y noroeste, aumentando hacia la tarde y noche con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora.

El martes se perfila como una jornada algo más templada. El organismo meteorológico pronostica una mínima de 3°C y una máxima de 17°C, manteniéndose las condiciones de tiempo estable y con predominio del sol.

Al mediodía de este domingo, la temperatura en el área metropolitana se ubicaba en torno a los 10°C, con humedad del 67%, presión atmosférica de 1.024 hectopascales y vientos del suroeste a 17 kilómetros por hora, de acuerdo con los datos observados por Inumet.

El ingreso de una masa de aire frío detrás del sistema que afectó al país durante los últimos días favorecerá el descenso térmico y las condiciones propicias para la formación de heladas en varias zonas del sur del territorio nacional, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del lunes.