Locales

Frío, húmedo y con lluvia: así estará este fin de semana, según pronóstico de Inumet

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó este jueves su pronóstico del tiempo para este fin de semana. El domingo es el Día del Niño.

“Se viene un fin de semana frío, muy húmedo” y “con algunas precipitaciones aisladas”, informó el organismo. “El viernes nos seguimos abrigando porque tendremos una jornada fría con temperaturas bajo cero y heladas agrometeorológicas”, agregó.

Para esa jornada se esperan temperaturas mínimas de entre -1° y 4°, según la zona del territorio nacional; las máximas se ubicarán entre 13° y 18°. Además, “el cielo tendrá escasa nubosidad durante el día, pero irá en aumento hacia la noche”.

Para el sábado, “se espera un día muy húmedo y con abundante nubosidad”. Las mínimas no tendrán grandes cambios, pero las máximas aumentarán a entre 16° y 22°.

Según Meteorología, habrá “precipitaciones en varias zonas durante la tarde, especialmente en el sur del país”.

“El domingo las temperaturas comienzan a ascender”, dice Inumet. Al contrario del sábado, las máximas se prevé que sean similares, al tiempo que las mínimas subirán y variarán entre 6° y 7°.

“Hay probabilidad de precipitaciones aisladas en la mañana, principalmente en el centro, sur y este, pero las condiciones irán mejorando a lo largo del día”, señaló el organismo.

Montevideo Portal