Frío al sur, lluvia al norte: así amaneció Uruguay y lo que se espera para la semana

El amanecer de este sábado se presentó gélido en gran parte del país, con registros por debajo de los 0 °C en varias localidades del interior.

Según informó el meteorólogo Mario Bidegain, se reportaron heladas en Lavalleja y Florida con -2,8 °C, así como en La Calera con -2 °C, Trinidad con -1,3 °C, Mercedes con -1 °C y el Aeropuerto de Durazno con -0,8 °C.

El mapa de temperaturas “al abrigo” que compartió el experto en clima muestra que los valores más bajos se concentraron en el sur y centro del país, confirmando un inicio de jornada invernal a pesar de estar próximos a la primavera.

Frío y gris

Por otro lado, Bidegain también informó que, de acuerdo con los modelos meteorológicos, entre el domingo 7 y el viernes 12 de setiembre se esperan precipitaciones en distintos puntos de la región.

Según indicó a través de su cuenta de X, para el noreste de Uruguay se prevén valores estimados de entre 5 y 25 milímetros de lluvia para esta semana entrante.

La peor parte se la llevará el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, con “acumulados importantes” de entre 25 y 100 mm.

