Frigorífico que guardó pescado regalado por emir lo donó a ollas; quedan 80 kilos

El director del frigorífico Santa Clara, Jorge López, contó a Montevideo Portal que en marzo de este año recibió un llamado del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, con quien tiene una amistad de muchos años porque sus hijos fueron compañeros de clase en jardinera e incluso hicieron el liceo juntos.

El empresario relató que el jerarca lo llamó para comentarle que había llegado al país pescado para el presidente Luis Lacalle Pou que no tenían donde almacenarlo de forma adecuada por el volumen que era.

El 25 de febrero de este año, llegaron al Aeropuerto Internacional de Carrasco 454 kilos de pescado enviados por parte del emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, como regalo a Lacalle Pou.

El cargamento llegó por valija diplomática, lo que generó que el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos hiciera un pedido de informes para saber si hubo gestiones por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. A su vez, según surgen en los chats de la investigación por el caso Astesiano el excustodio presidencial participó de la gestión de la coordinación para recibir el cargamento.

Según relató López a Montevideo Portal, tras el pedido del Delgado el empresario accedió a que le envíen los más de 450 kilos de pescado.

“Enseguida vinieron a buscar dos cajas (40 kilos). Después pasaron meses y no vinieron a buscar nunca más una caja. Un día me encuentro a Álvaro (Delgado) en un evento y le preguntó qué van a hacer con el pescado, que tiene una vida útil de un año congelado e iban cuatro o cinco meses”, contó el empresario.

Tras el reclamo recibido, Delgado le dijo que le iba a preguntar a Lacalle Pou y después le respondía. La respuesta, según contó López, fue que, si tenía donde donarlo, lo hiciera.

“Al otro día me dijo: dice Luis que si tenés adonde donarlo, donalo”, sostuvo López que le comentó el secretario de Presidencia.

“Ahí mi hija que colabora siempre con varias ONGs se contactó con Beatriz Pasanante, que coordina ollas y merenderos de Paso Carrasco. Dos o tres veces le dimos y todavía hay pescado. El pescado llegó a Uruguay en febrero, pero a mí me llegó en marzo. Estuvieron como 11 días por lo que entendí en las cámaras del Aeropuerto. Venían en heladeritas de espuma plast”, dijo López.

Desde la Coordinadora de Ollas y Merenderos de Paso Carrasco informaron este lunes que en octubre y noviembre recibieron una donación autorizada por Presidencia a través de Abasto Santa Clara para las ollas y merenderos activos: Sueño solidario, Rincón de Luz, Casitas Obreras y Dios puede hacerlo.

“Nosotros pedimos todos los meses ayuda al Abasto para cambiar la comida cada tanto. En octubre cuando llamamos nos ofrecieron pescado que había congelado y que estaba para donar. Por supuesto no todo era para nuestra coordinadora. Nosotros recibimos dos veces en octubre y noviembre. El pescado fue distribuido por nosotros y la entrega la realizó nuestro municipio. De todo lo que circula nosotros no nos hacemos cargo. Nuestro trabajo es con transparencia. Publicamos fotos y videos siempre de todo lo que hacemos para dejar constancia y para que cuando pasen estas cosas tengamos un respaldo. Realmente triste que estemos involucrados en todo esto. Una pena que no se difunda lo bueno que hacemos en territorio de la misma manera que está trascendiendo todo esto”, escribieron en la página de Facebook de la Coordinadora este lunes.

En diálogo con MVD Noticias, Pasanante señaló que efectivamente la donación se recibió a través de Santa Clara, que “todos los meses ayudan con carne”.

“En esta oportunidad como había pescado, nos dijeron que Presidencia autorizó que se done a la Coordinadora de Ollas y Merenderos”, afirmó Pasanante. La integrante del colectivo dijo que el pescado estaba en buen estado, aunque tenía muchas espinas.

El 21 de octubre, la Coordinadora había informado a través Facebook que había recibido por parte de "Abasto Santa Clara una donación de pescado de Presidencia de la República".

"Viernes 21 de octubre recibimos a través de Abasto Santa Clara una donación de pescado de Presidencia de la República . Agradecemos a Mariana López (hija de Jorge López) por el apoyo y la confianza que siempre nos han brindado para la distribución de las donaciones. Los merenderos y ollas que recibieron son: Rincón de luz, Sueño solidario, Casitas Obreras, Rambla Costanera todos juntos por los niños y Dios puede hacerlo. También agradecemos a nuestro municipio que se ocupa de llevarle a cada compañero y compañera las donaciones", se posteó desde la organización.

Por su parte, López dijo a Montevideo Portal que todavía quedan cuatro cajas de pescado congeladas en las cámaras del frigorífico, unos 80 kilos.

