Frente Amplio llamó a diálogo político en respuesta a denuncia de presiones en Lavalleja

Política

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dio una conferencia de prensa junto al intendente electo de Lavalleja, Daniel Ximénez, sobre la denuncia realizada por el presidente de la Junta Electoral de ese departamento, Miguel Azurica.

Azurica, perteneciente al Partido Nacional, aseguró que recibió “presiones” durante el escrutinio departamental, que finalizó el pasado sábado 17.

De esta forma, Pereira manifestó que “es notorio” que su fuerza política tiene “preocupación” por las declaraciones del jerarca serrano. “Procuramos que este hecho se esclarezca”, aseveró.

“Nos hemos comunicado con la presidenta del Directorio del Partido Nacional [Macarena Rubio] para compartir esta preocupación de que pudieron haber existido presiones para alterar el resultado electoral”, aseveró el presidente del FA.

Al respecto, desde dicha fuerza política ya pidieron a la Corte Electoral que instruya una investigación administrativa por las declaraciones de Azurica.

“Nosotros vamos a evaluar cuáles son las acciones que vamos a tomar en concreto, pero la primera sin duda es dialogar con los partidos; hemos llamado a [al secretario general del Partido Colorado, Andrés] Ojeda y quedamos de conversar en un rato porque estaba en una comisión. Vamos a hablar con el dirigente del Partido Independiente, Pablo Mieres, y vamos a hablar con el resto de los partidos luego de que termine esta conferencia para intentar ver qué es lo que sucedió allí, sobre todo para tener los antídotos en toda la república para que los procesos electorales sigan siendo tan garantistas como han sido hasta ahora”, insistió Pereira.

De acuerdo con el dirigente del Frente Amplio, esta es “la medida principal”, y añadió que “luego hay que ver si puede haber acciones judiciales” que tomar. “Estamos estudiándolo”, ratificó.

“Y luego si hubo delitos electorales o no, que eso lleva más tiempo analizarlo”, recalcó el exdirigente sindical.

De todas maneras, se refirió a este episodio como un “hecho aislado”, pero aun así insistió en que el sistema político debe “preocuparse por erradicar a todos aquellos que entiendan que se puede alterar el resultado electoral por mecanismos que no son normales”.

“Si esto se dio o no, se tiene que investigar y no lo va a investigar el FA. […] No es un problema entre partidos, es un blanco que denuncia a otro blanco sobre posibles presiones”, concluyó Pereira.

Por su parte, Ximénez acotó que se dieron hechos que “no se pueden dejar pasar” y “hay que investigar”. “Son potencialmente graves para el deterioro de nuestra calidad democrática”, alertó.