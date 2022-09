Frente Amplio cuestiona al gobierno por contratar a diplomático procesado por contrabando

Política

El Frente Amplio (FA) realizó un pedido de informes en julio de este año para tener detalles de las designaciones directas que ha realizado el Ministerio de Relaciones Exteriores. El senador Daniel Caggiani explicó que el puntapié inicial fue una nota del semanario Búsqueda que refería especialmente a las contrataciones en la embajada uruguaya en Argentina.

Cancillería respondió esta semana las preguntas de la bancada frenteamplista y allí se menciona, entre otras, la contratación de José Ramiro Reyes Segade como ministro de Servicio Exterior, según el documento al que accedió Montevideo Portal.

La resolución fue firmada por el presidente Luis Lacalle Pou 20 días después de que el excanciller Ernesto Talvi dejara su puesto. Según informó La Diaria y confirmó Montevideo Portal, Reyes Segade fue procesado sin prisión por contrabando en octubre de 2002 en la ciudad fronteriza de Río Branco (Cerro Largo).

Caggiani expresó que no tenía conocimiento de este antecedente y reconoció que legalmente no hay ningún impedimento para contratar a alguien que fue procesado y ya cumplió su pena, como es el caso. Sin embargo, cuestionó que la “persona que se encarga de los negocios entre ambos países haya cometido un delito justamente de contrabando”.

“La embajada en Argentina es la más importante y esta no es una buena carta de presentación”, apuntó el legislador.

Caggiani también cuestiona el sueldo de Reyes Segade. Según la respuesta de Cancillería, el salario básico de este funcionario es de US$ 2775 más los gastos de representación —que ascienden a US$ 390—, los beneficios sociales correspondientes al hogar constituido —que son de US$ 500— y la asignación familiar —US$ 650—.

A esto se le suma el concepto de partida para alquilar una vivienda, que en el caso de Reyes Segade es de US$ 2240. La suma de estos montos se multiplica por 3,67, que es el coeficiente determinado por Naciones Unidas para la República Argentina, según un decreto que fija los honorarios del servicio exterior. De esta forma, el total mensual que percibe Reyes Segade es de US$ 18.076.

Según pudo corroborar Montevideo Portal con funcionarios de la embajada del vecino país, Reyes Segade ya estaba instalado en Argentina desde hacía algunos años y se desempeñó como empresario en el último tiempo.

Por este motivo, Caggiani asegura que no le corresponde la partida por alquiler. “No tiene sentido que cobre un dinero para alquilar cuando en realidad ya estaba viviendo allí desde antes”, agregó.

La bancada de senadores del FA decidirá en los próximos días si por este asunto cita al Parlamento al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. Caggiani se apresta a tomar esta decisión, pero comentó que debe ser analizado por el resto de sus compañeros.

