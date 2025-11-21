Economía

Fraude, vuelo a Malta y detención: la peripecia del dueño del Banco Master en Brasil

El Banco Central de Brasil ordenó este martes la liquidación del Banco Master, después de que el propietario de la entidad, Daniel Vorcaro, fuera detenido por la Policía acusado de participar en una red de emisión y venta de títulos de crédito falsos.

Vorcaro fue capturado en la noche del lunes en el aeropuerto de Guarulhos de São Paulo, cuando intentaba salir del país con destino a Malta, solo horas después de que fuera anunciada la venta del Banco Master a un consorcio liderado por el grupo brasileño Fictor Holding Financiera.

El banquero fue detenido en el marco de una operación de la Policía Federal contra la emisión de títulos de crédito falsos por parte de instituciones que integran el Sistema Financiero Nacional.

La operación también apuntó a ejecutivos del banco estatal BRB, de Brasilia, en medio de temores de que esa institución haya adquirido créditos fraudulentos del Master.

Tras la captura de Vorcaro, el Banco Central de Brasil decretó la liquidación extrajudicial del Banco Master y ordenó la congelación de los bienes de sus actuales y antiguos administradores.

La medida suspende automáticamente cualquier negociación de compra en curso, incluida la operación anunciada por la Fictor Holding Financeira.

El negocio preveía una inyección inmediata de 3.000 millones de reales (unos 570 millones de dólares) para que el grupo Fictor asumiera la totalidad de las acciones de Vorcaro, con participación de inversores de Emiratos Árabes Unidos.

Ahora, las autoridades brasileñas preparan un rescate financiero tras el colapso del banco privado por un presunto fraude que podría alcanzar los 2.200 millones de dólares.

El director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, informó a legisladores que el fraude en el Banco Master puede rondar los 12.000 millones de reales (unos 2.200 millones de dólares).

El Banco Master tiene menos de 1% del total de activos y de captaciones del sistema financiero brasileño, según el Banco Central.

Con información de EFE y AFP.