Política

Fratti: el arancel chino a la carne “no es grave” y “es una noticia positiva” para Uruguay

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, aseguró este miércoles que la decisión de China de aplicar un arancel del 55% a la importación de carne vacuna que supere determinadas cuotas no perjudica a Uruguay y consideró que el escenario es favorable para el país.

“No solo no es grave, yo creo que es una noticia positiva”, afirmó Fratti en diálogo con Subrayado, al referirse a la medida anunciada por el Ministerio de Comercio chino, que comenzará a regir a partir de este jueves.

Fratti puso el foco en la cuota asignada a Uruguay, que permite exportar 324.000 toneladas sin arancel, y sostuvo que se trata de un volumen elevado para el país. “Nos autorizan 324.000 toneladas sin arancel, y en las condiciones que estábamos exportando nosotros, nunca exportamos en la totalidad esa cifra”, dijo.

Al repasar los antecedentes, indicó que “en 2025 no se llegó a 200.000 toneladas”, mientras que en 2023 fueron 274.000 toneladas y en 2022, que fue “prácticamente récord”, apenas se superó esa cifra.

El ministro afirmó además que existe una “consideración especial” hacia Uruguay y sostuvo que Brasil enfrentaría un recorte importante en su cupo de “casi un 25% de lo que estaba exportando o más”, señaló.

“Es probable que si disminuyen otros países de la región y siguen necesitando carne, podamos aumentar y cumplir con esta cuota que nos autoriza China”, agregó.

El jerarca vinculó ese resultado a lo que definió como “la relación política que Uruguay está manteniendo internacionalmente” y a “la seriedad acumulada en décadas” en materia comercial, además del trabajo de las instituciones del sector.

Fratti señaló que días antes del anuncio recibió la visita del embajador de China, quien le comunicó que finalizaba el estudio de salvaguardas y le transmitió que estaba “convencido de que Uruguay no iba a ser perjudicado”.

Según explicó, la medida responde a un “problema interno chino, de reclamo de los productores por el precio”, y agregó que el problema más grande era con “nuestros vecinos” por “los volúmenes exportados”.

En ese marco, destacó “el trabajo bien importante desde el INAC y desde el ministerio” y remarcó la importancia de las relaciones personales en la diplomacia. “Los países los dirigen personas y si hay buena relación entre ellas, es probable que se avancen las relaciones diplomáticas y comerciales”, afirmó.

Fratti también se refirió a la devolución reciente de tres contenedores con problemas sanitarios y subrayó que China “tenía todo el derecho del mundo de haber suspendido las exportaciones y eso no pasó”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que Uruguay mantiene su posición por “credibilidad en los mercados” y por el prestigio del sistema sanitario. “Hay un Ministerio de Ganadería que garantiza los temas de sanidad y que tiene un prestigio a nivel internacional”, concluyó.