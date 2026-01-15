Francisca, la primera elefanta marina nacida en Uruguay, se fue por segunda vez

Locales

Francisca, la primera elefanta marina nacida en las costas de Uruguay, se volvió a ir del país, luego de su primera partida a fines de diciembre pasado y su retorno un día después.

El animal, nacido el pasado 11 de octubre, se fue al mar este jueves 15 de enero, según publicó Ballenas de La Pedrera, acompañado de una entrada en una “bitácora” de Francisca.

“Todo es bello. / Todo es inmenso. / Gracias por amarme tanto. / Eso no se olvida. / Quédense tranquilos. / Saben que yo estoy acá. / Cuando te metas en el mar, / no me busques. / Sentime. / Ahí también estoy yo”, reza el final del texto, que tiene una foto de la elefanta marina en el agua acompañándolo.

La llegada al mundo de Francisca significó un hecho histórico, no solo por ser el primer nacimiento registrado de esta especie en las costas uruguayas, sino también por las dificultades que enfrentó su madre al momento de parir. “Fue un calvario”, relató a Montevideo Portal Richard Tesore, referente de la organización SOS Fauna Marina.

La madre de Francisca salió cuatro veces del agua para dar a luz, pero la imprudencia de la gente le negó la tranquilidad para parir. “La gente se acercaba, la tocaba y la hacía volver al agua”, comentaba Tesore. Finalmente, la hembra terminó dando a luz el sábado 11 de octubre en un área que fue cercada por Prefectura y la Intendencia de Maldonado para asegurarle el espacio necesario.

Luego de unas semanas, la elefanta hembra abandonó la playa y, desde entonces, Francisca, su cría, despertó la ternura de los vecinos y los visitantes del balneario, quienes solían ir hasta el lugar para visitar al animal.

