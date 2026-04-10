Francia: propuesta de eliminar feriado del 1º de mayo enfurece a sindicatos e izquierda

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Los sindicatos y los partidos de izquierda franceses cargaron este viernes contra la propuesta de autorizar a los empleados, especialmente del comercio de proximidad, a trabajar el 1º de mayo, día feriado y símbolo en Francia de la lucha sindical.

La legislación laboral establece que "el 1º de mayo es día festivo y no laborable", aunque prevé que un panadero o un florista puedan abrir ese día, pero sin sus empleados, so pena de multas de hasta 1.500 euros.

Los legisladores de centro y derecha, con el apoyo del gobierno, buscan cambiar la ley para permitir trabajar ese día a los empleados de los comercios de proximidad y de salas culturales, si lo deciden de forma "voluntaria". Recibirían el doble de salario.

"No queremos tocar la conquista del 1º de Mayo", sino "dar seguridad al marco existente", aseguró esta semana el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, quien anunció el objetivo de aplicar el cambio, si se aprueba, desde este año.

Según los sindicatos, esta ley permitiría que al menos 1,4 millones de empleados más trabajen el 1º de mayo. Sus opositores consideran, además, que no se respetará la cuestión del voluntariado, ya que los empleados se sentirán obligados a trabajar.

"El voluntariado no existe", criticó Natalie Huyghe, empleada de jardinería de 57 años y afiliada al sindicato CGT. "Si esto funciona, se va a extender a todos los sectores", abundó Hadjia Djebbar, de 62 años, durante una protesta cerca del Parlamento.

La proposición de ley ya fue adoptada una primera vez en el Senado y, este viernes, superó un nuevo trámite en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), no sin polémica.

Ante la posibilidad de que no llegara a votarse por las 140 enmiendas presentadas, los partidarios del cambio decidieron de forma táctica rechazar su ley sin debate para así acelerar el trámite parlamentario de cara a su adopción antes de finales de mes.

"Es una puñalada en la espalda de millones de trabajadores y trabajadoras", denunció la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.

Su par de la CFDT, Marylise Léon, criticó en la televisión TF1 la "cantinela de que los franceses trabajarían menos que los demás". "Eso no es verdad. En Francia hay 11 días festivos. En otros países de Europa, hay 14, 15", agregó.

Esta tradicional fiesta nació el 1º de mayo de 1886 con el llamado a la huelga de sindicatos estadounidenses para exigir una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. Durante este movimiento murieron varios huelguistas y policías.

AFP.