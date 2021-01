Francia: ola solidaria con panadero en huelga de hambre para que no deporten a su aprendiz

Curiosidades

Un panadero en Francia se declaró en huelga de hambre para protestar contra la expulsión del país de su aprendiz, un joven migrante guineano, en un caso que ha despertado una ola de solidaridad en las redes sociales.

"Tengo 50 años, he tenido tres embolias pulmonares en tres años, mi médico me dice que soy frágil, pero no me importa, sé que tengo razón". Stéphane Ravacley está decidido a hacer todo lo posible para que su aprendiz, Laye Fodé Traore, pueda seguir trabajando con él.

Ravacley, dueño de "La Huche à Pain", una panadería de la ciudad de Besançon (este), no ha comido desde la medianoche del domingo. "No me detendré hasta que consiga algo", advierte.

En septiembre de 2019, Ravacley contrató como aprendiz a "un buen chico" que dejó Guinea y llegó a Francia solo, cuando era aún menor, después de pasar por Mali y Libia y cruzar el Mediterráneo hacia Italia, dijo a la AFP.

"Discreto pero deseoso de aprender el oficio, Laye se mostró inmediatamente enérgico y trabajador", agregó el artesano, que trabaja seis días a la semana desde las 03H00 de la madrugada hasta las 20H00 de la noche (19H00 GMT), con un receso al mediodía.

"Hay un lugar para él en mi panadería", insiste el panadero, que planeaba contratar al guineano como empleado al final de su formación.

Pero en noviembre, el tutor que sigue al joven le dijo que su aprendiz, que había alcanzado la mayoría de edad, era objeto de una orden de abandonar el territorio francés y tendría que dejar de trabajar con él.

El joven guineano apeló ante el tribunal administrativo de Besançon impugnando la orden contra él y la negativa de la prefectura de Haute-Saône a concederle el permiso de residencia. Su apelación será examinada el 26 de enero, dijo el tribunal administrativo a la AFP. Su primera apelación para un procedimiento sumario fue rechazada en diciembre.

"Perdemos el 70% de los jóvenes después del CAP (un certificado obtenido en dos años) porque ya no quieren seguir o porque los jefes no los cuidan adecuadamente", dijo el panadero, que como muchos artesanos en Francia tiene dificultades para encontrar aprendices.

"Así que, ¿por qué no aceptamos a estos chicos que se mueren de hambre en sus países y quieren trabajar aquí? No están tomando el lugar de los franceses", advirtió.

El panadero lanzó una petición en Internet. Al momento de redactarse la presente, la petición había recogido más de 111.000 firmas y más de 100.000 "me gusta" en Instagram.

En base a AFP