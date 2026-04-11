Fracasaron las negociaciones por el pórtland de Ancap y el sindicato criticó: “Un insulto”

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Las negociaciones entre el gobierno, Ancap y los sindicatos por el futuro del negocio del pórtland volvieron a tensarse y finalmente se dieron por terminadas sin acuerdo. Tras cuatro reuniones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el directorio de la empresa estatal resolvió cerrar el ámbito de diálogo y avanzar con su plan de reestructura.

El eje del conflicto es la decisión de concentrar la producción en la planta de Minas, lo que implicará transformar la planta de Paysandú en un centro logístico y de molienda. Esta reestructura supone el traslado de unos 50 funcionarios y genera incertidumbre sobre decenas de trabajadores vinculados a las áreas extractivas.

El dirigente de la Federación Ancap (Fancap) Eduardo Zabala señaló al medio sanducero El Telégrafo que el proceso fue “un insulto a los trabajadores y a la negociación colectiva”, y cuestionó que las propuestas gremiales no fueron consideradas durante las instancias de diálogo. Según denunció, el plan se apoya en “enunciados falsos” sobre la capacidad productiva de la planta de Minas.

Fancap también advirtió sobre el impacto social que podría tener la medida en Paysandú, al sostener que la reestructura derivará en una “debacle social” en el departamento y favorecerá a empresas privadas en detrimento de la producción estatal.

En paralelo, los trabajadores defendieron su propia propuesta alternativa, que incluía la absorción de personal contratado. Según el sindicato, esa iniciativa permitiría ahorrar hasta US$ 4 millones, además de regularizar la situación laboral de empleados con décadas de antigüedad. Sin embargo, afirmaron que fue descartada por la empresa al considerarla insuficiente desde el punto de vista económico.

El trasfondo del conflicto está marcado por la crítica situación financiera del negocio del portland en Ancap, que acumula pérdidas millonarias desde hace décadas y cerró 2025 con un déficit significativo. En ese contexto, el directorio entiende que la concentración de la producción es la única alternativa viable para revertir los números negativos.

Ante el fracaso de las negociaciones, el sindicato anunció que avanzará hacia medidas de conflicto, en un escenario que vuelve a tensar la relación entre el gobierno y los trabajadores en un sector problemático.

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