Fotógrafo argentino herido en una marcha de jubilados está “adormilado” y “poco receptivo”

Internacionales

Montevideo Portal

El fotógrafo argentino Pablo Grillo, herido en marzo de este año por un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza durante una marcha de jubilados, continúa con complicaciones en su recuperación tras una nueva intervención médica.

Fabián Grillo, padre del herido, explicó que la operación a la que se sometió el fotógrafo esta semana consistió en cerrar por completo una válvula que regula el líquido cerebral, luego de que los médicos advirtieran que podría no estar funcionando correctamente. “Está lento el proceso de expansión del cerebro en el cráneo nuevo. Por lo tanto, se está viendo que hay un drenaje mayor del debido del líquido cefalorraquídeo, por eso, cerraron la válvula”, señaló en una entrevista con Infobae.

Sobre el estado actual, indicó que “él está en un estado muy cansado, adormilado, poco receptivo”. Además, explicó que se aguardan estudios para evaluar si el cerebro logra recuperar el líquido necesario.

Desde el entorno de Grillo informaron que, si bien se encuentra clínicamente estable, su evolución neurológica “se encuentra en una meseta”.

Grillo había sido intervenido también el pasado 13 de agosto, cuando le colocaron placas en ambos hemisferios. Si bien la operación se consideró exitosa, en los últimos días se detectaron complicaciones que derivaron en esta nueva medida médica.

El fotografo estuvo internado en estado crítico en el Hospital Ramos Mejía tras el impacto que le provocó una severa pérdida de masa encefálica. Actualmente, la causa judicial sigue en curso y ya se realizaron peritajes para determinar la responsabilidad del gendarme señalado como autor del disparo.

Montevideo Portal