Fossati dijo a Gurméndez que si da su celular “expone a las personas que confiaron” en él

“Estimado Gurméndez, si usted accede a entregarle a Fiscalía su celular sin orden judicial, expone a todas las personas que confiaron en usted”, dijo la exfiscal y política del Partido Nacional Gabriela Fossati al precandidato colorado luego que este cuestionara sus dichos sobre romper su teléfono en caso de que lo fueran “a buscar”.

El expresidente de Antel había salido al cruce de lo afirmado por la abogada luego de que su competidor en la interna colorada, Andrés Ojeda, defendiera la postura de Fossati. Mientras que el penalista había tuiteado “100% de acuerdo con esto” al citar las palabras de ella, Gurméndez escribió: “100% en descuerdo con esto”.

“Ojeda sabe lo que pueden hacer con esa información; usted quizás no alcance a comprenderlo. La alerta está. La pelea entre colorados, innecesaria”, escribió Fossati en respuesta a un tuit de la cuenta Gabriel Gurméndez Presidente, que no es el perfil oficial del precandidato del sector Impacto.

Explicaciones en Twitter

El químico Oscar Ventura respondió la publicación de Fossati y le escribió: “¿Puede un fiscal ordenar la confiscación de un celular (o cualquier otra clase de instrumento que contenga correspondencia de un particular a quien no se encuentre en flagrante delito) y examinarlo sin contar con la orden de un juez? Porque eso es lo que parece decir usted”.

“En el caso del presidente (Luis Lacalle Pou) no hubo orden. Él ofreció su celular. Para garantía de todos yo igualmente pedí autorización del juez para realizar pericia con sistema de palabras claves. Si (la fiscal del caso Astesiano, Sabrina) Flores quiere hacer una nueva pericia, tiene que pedirle a un juez, no a la fiscal general”, contestó Fossati.

“Perfecto, gracias. Entiendo bien entonces que a menos que sea con la orden de un juez, nadie está obligado a entregar su celular. ¿Negarse a entregar el celular frente a una orden judicial no sería entonces un desacato?”, retrucó Ventura.

“Nadie está obligado a autoincriminarse, pero si hay una orden judicial se lo pueden incautar”, alegó la abogada.

Ante eso, el catedrático de la Udelar volvió a insistir: “Gracias por la respuesta porque es bien interesante. Por un lado, implica que frente a la orden de incautación yo puedo destruir mi teléfono o no dar mis palabras claves porque sería autoincriminarme, pero eso mismo entonces llevaría, por un lado, a dejar de lado la presunción de inocencia y por otro me pondría en desacato frente a la justicia. ¿Es correcto mi razonamiento?”.

“No, si usted es imputado no está obligado a autoincriminarse ni exponer a terceros que le confiaron algo a usted. El juez autoriza incautar, no obliga al ciudadano a brindar su clave. Lo que es grave es que funcionarios hayan declarado reservadas contrataciones de apariencia irregular”, dijo Fossati.

Por último, Ventura le señaló: “No dije que esté obligado a autoincriminarse. Dije que si frente a una actuación legítima de la justicia (no de la fiscalía, ya quedamos que un fiscal no puede pedir eso sin la orden de un juez) Ud. destruye su celular (y sus computadoras, que también tienen información similar) Ud. está robusteciendo la tesis de que existe algo que puede incriminarlo. Me resulta novedoso que el juez pueda ordenar la incautación pero no ordenarle que revele sus claves. ¿Qué sentido tiene entonces destruir el teléfono, si igual no van a poder acceder a la información por la cual se da la orden de incautación? Su última frase es un non sequitur que responde a otras inquietudes y sobre las que quizá podamos estar de acuerdo, pero no era el objeto de esta conversación”.

“Dentro de lo trágico, humor”

Sin responder a lo último que le escribió Ventura, Fossati publicó en Twitter una foto de un cartel que rezaba: “Te bancamos Fossati. Firma: Unión de Vendedores de Celulares”.

Ante eso, la integrante del sector Sumar (que impulsa la precandidatura de Laura Raffo a las internas) dijo: “Dentro de lo trágico del problema, el humor de la gente se impone. Porque juntos se puede hacer una diferencia”.

Antes de eso, el viernes Fossati se refirió a lo que afirmó en la entrevista con Arriba Gente, donde había dicho: “Yo si fuera presidente de la República, con todo lo que está pasando, le aconsejo no dé su teléfono. A ustedes les aconsejo no den su teléfono. A partir de esto, si mañana me vienen a buscar mi teléfono, yo lo piso y lo rompo bien”.

Sobre sus palabras, la exfiscal sostuvo: “Hoy quise emitir un mensaje que impacte. Lo logré. Es hora que todos tomen conciencia de que la Fiscalía no cuida la evidencia que recaba de los ciudadanos ni se hace responsable. En los teléfonos la gente tiene información propia de su intimidad, protegida por la Constitución”.

Luego de eso un usuario le cuestionó pase de ser fiscal a ser “política del partido que investigaba”.

“¿Por qué es llamativo si la ley lo permite. Por eso lo hicieron (Gustavo) Zubía, Darviña Viera y el ex fiscal general (Jorge) Díaz. Lo que no está prohibido está permitdo. ¿No cree en la legalidad”, sostuvo Fossati.

