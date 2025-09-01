Forcejeo con una carterista en Florencia: le tiraban del pelo y gritaba estar embarazada

Un dramático incidente se desarrolló en la turística Piazza di San Lorenzo, en la ciudad italiana de Florencia, cuando un hombre enfurecido enfrentó a una presunta carterista que habría intentado robarle a su esposa.
El hecho, captado en video y difundido en redes sociales, muestra al esposo agarrando a la mujer por el pelo mientras ella gritaba que estaba embarazada.
La mujer, que sostenía una mochila, fue retenida. En medio del forcejeo, la sospechosa soltó la mochila mientras intentaba liberarse.
Otro presunto cómplice intervino, exigiendo que la mujer fuera liberada, mientras los turistas presentes pedían que se llamara a la policía.
El video fue publicado en distintas cuentas de Instagram, que denunciaron el intento de sustraer la mochila de una turista.
