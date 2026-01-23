Policiales

Florida: un hombre fue asesinado a puñaladas en violento episodio

La policía de Florida procura esclarecer un crimen cometido sobre las 23:00 horas del jueves en la localidad de 25 de Mayo.

Según informara Florida Diario, el occiso es un adulto con varios antecedentes penales. Oriundo del departamento, el hombre habría quedado en libertad recientemente luego de purgar condena por diversos delitos.

Anoche, en circunstancias por esclarecer, recibió varias puñaladas. La gravedad de las heridas provocó su deceso.

De acuerdo con lo informado por el medio local Dalo X Hecho, la policía tomó declaración a tres personas.