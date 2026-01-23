Florida: un hombre fue asesinado a puñaladas en violento episodio

La policía de Florida procura esclarecer un crimen cometido sobre las 23:00 horas del jueves en la localidad de 25 de Mayo.
Según informara Florida Diario, el occiso es un adulto con varios antecedentes penales. Oriundo del departamento, el hombre habría quedado en libertad recientemente luego de purgar condena por diversos delitos.
Anoche, en circunstancias por esclarecer, recibió varias puñaladas. La gravedad de las heridas provocó su deceso.
De acuerdo con lo informado por el medio local Dalo X Hecho, la policía tomó declaración a tres personas.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]