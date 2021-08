Florida: robaron 400 mil pesos de financiera; uno de los hombres vestía uniforme militar

Policiales

Dos personas armadas robaron unos 400.000 mil pesos y cheques de una financiera ubicada en el departamento de Florida, informó el medio local Dalo X Hecho Florida y confirmó a Montevideo Portal el subjefe de Policía de Florida, Daniel Romero.

Los hombres huyeron en una moto del lugar, que se encuentra en la calle Rivera casi Antonio María Fernández, a metros del juzgado departamental.

Uno de los dos vestía uniforme militar, que según explicó Romero "no es difícil conseguir esa vestimenta" ya que podrían haberla encontrado o se las podrían haber regalado personal militar retirado.

Según informaron testigos al medio local FloridAdiariO, el otro de los rapiñeros "estaba bien vestido". "De corbatita, con tapabocas, podía entrar a descontar un cheque perfectamente", explicaron.

"El hombre entró caminando..., me agarró por sorpresa me dijo quédate quieta, y con un arma grande, me dijo párate, me agarró con fuerza y entró otro hombre vestido de militar. Se llevaron todo", expresó a CW33 Florida Cecilia García, propietaria del lugar.

"Habrán sido 3 minutos, justo entró una cliente amiga, y le puso el arma en la panza, y le dijo quédate quieta, y salieron", remarcó al citado medio.

La Policía de Florida investiga los registros de cámaras de seguridad y otros elementos que se relevaron en el lugar.