Florida: inician investigación administrativa por funcionario que cobró tres años sin ir a trabajar

Locales

El programa de televisión floridense Así estamos, que transmite Teve+ en el interior, informó sobre un curioso hecho ocurrido en ese departamento.

De acuerdo a esta información, el ex director de Vialidad, Luis Cabrera, cobró su sueldo sin ir a trabajar durante tres años (aunque seis meses corresponderían a licencia reglamentaria). La noticia fue confirmada al programa radial Exitorama por el propio involucrado.

La noticia surge de una denuncia de ediles del Frente Amplio. Se presentó una solicitud de acceso a la información por parte de la bancada del FA y el tema tomó estado público.



De acuerdo a lo que reporta Florida Diario, el hecho ocurrió en la transición al frente de Vialidad entre Cabrera y quien lo sucedió, Leonardo Corujo. Cuando el ex director volvió de una licencia para seguir trabajando en el área (ya no como director), se encontró con que habían asignado su puesto a otro funcionario. Se tomó licencia, molesto por la situación, pero una vez cumplida no volvió al trabajo.

"El día que me fui caliente de Vialidad me fui para mi casa, estuve tres años sin trabajar y cobrando, nadie vino a ocuparse de mí", dijo Cabrera, luego que desde la Intendencia aseguraran que su ausencia se debía a una suma de licencias reglamentarias y médicas. "Me encerraron en el escritorio de (Macarena) Rubio y me mandaron para mi casa", dijo Cabrera a Exitorama.

Rubio, que es secretaria general de la Intendencia de Florida, dijo al mismo programa que después que Cabrera dejó de ser director de Vialidad no se volvió a reunir con él y negó que le hubiera dicho que se fuera para su casa.

Ningún jerarca de los que dependía Cabrera le solicitó que retomara las actividades, informa Florida Diario.

Por lo tanto, decidió iniciarse una investigación administrativa que incluirá las declaraciones de Cabrera y que apunta a establecer por qué no hubo controles en este caso.