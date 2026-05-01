Florida: indagan caso de hombre fallecido en “posible accidente laboral por intoxicación”

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La Policía de Florida investiga un “posible accidente laboral por intoxicación” registrado este miércoles 30 de abril en el paraje Costa del Yí, que dejó como saldo un hombre fallecido y otro internado en cuidados intensivos, de acuerdo con información proporcionada por la jefatura departamental,

Los efectivos de la Seccional 13.ª de la localidad de Goñi tomaron conocimiento del hecho tras recibir una alerta sobre una posible intoxicación.

Al arribar al lugar junto a una unidad de emergencia médica, constataron la presencia de dos trabajadores.

Uno de ellos, un hombre de 44 años, se encontraba sin signos vitales. El otro, de 27 años, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece internado en estado estable en CTI.

La Fiscalía de 2.º turno fue informada del caso y dispuso actuaciones para continuar con la investigación.

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