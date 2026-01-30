Florida: hombre murió acribillado a balazos en la vía pública

Policiales

La jefatura de Policía de Florida investiga un homicidio perpetrado anoche en el barrio San Cono de la capital del departamento.

Según informara la emisora local CW33 La Nueva Radio, el crimen fue cometido mediante un modus operandi cada vez más frecuente: personas que se desplazaban en un vehículo abrieron fuego al pasar junto a la víctima.

El hombre recibió al menos cuatro disparos y fue trasladado de urgencia a un entro de salud, donde falleció poco más tarde.

La policía desplegó un vasto operativo, con patrullajes en varios puntos del departamento y cierre de rutas.