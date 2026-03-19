Florida: formalizan a adolescente de 14 años por abusos sexuales a otros seis menores

Policiales

La Justicia formalizó en las últimas horas, en Florida, la investigación sobre un adolescente de 14 años tras las denuncias de presunto abuso sexual presentadas por las familias de seis menores de edad. La resolución se tomó tras las audiencias celebradas este miércoles en la Fiscalía de 2º Turno y el juzgado departamental.

El proceso judicial determinó la formalización del joven por “la presunta comisión de reiteradas infracciones gravísimas a la ley penal de reiterados delitos de abusos sexuales especialmente agravados en régimen de reiteración real con reiterados delitos de abuso sexual en régimen de reiteración real entre sí y reiterados delitos de violencia privada en régimen de reiteración real en calidad de autor”, según informo Florida Noticias.

Como medida cautelar, mientras continúa el proceso de investigación, se dispuso el ingreso del denunciado a una dependencia del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). Se informó, además, que la defensa del adolescente ya ha interpuesto un recurso de apelación contra esta decisión judicial.

El caso generó una fuerte repercusión en la comunidad local, motivando movilizaciones tanto de familiares de las víctimas como de padres y madres del Liceo 3, centro educativo al que asistía el implicado. Durante las concentraciones, se manifestó la preocupación por la seguridad y el bienestar psicológico de los estudiantes.

Daniela González, madre de uno de los niños afectados, describió el impacto emocional que atraviesa el entorno de las víctimas: “No le deseo ni al peor enemigo lo que uno está pasando. Porque no es solo el abuso en sí, es después: lo que sueñan los niños, que el psicólogo, que el psiquiatra, que los medican, que empiezan a portarse mal, que le mencionás el nombre del abusador y se ponen como locos. Esto toca a toda la familia, no solo al niño, a la mamá y al papá”, dijo la mujer en declaraciones recogidas por el noticiero Telemundo.