Florianópolis está bajo “situación de emergencia” por fuertes lluvias e inundaciones

El Ayuntamiento de Florianópolis, en Brasil, anunció que el territorio está bajo “situación de emergencia”. “En 24 horas cayeron más de 200 milímetros de lluvia”, señaló la comuna en su cuenta de X.

Según el ayuntamiento, inundaciones, desprendimientos y deslizamientos de tierra provocaron unos 70 incidentes. Este viernes las lluvias “continúan siendo intensas en la capital”, informó.

La carretera SC-401 volvió a abrirse, pero las autoridades recomiendan circular con “mucho cuidado”. Sin embargo, la ruta BR-101, que conecta Camboriú y Praia Brava, permanece cerrada. Asimismo, se constataron congestiones en las vías de Florianópolis, donde miles de turistas uruguayos y argentinos pasan sus vacaciones.

“Quienes puedan quedarse en casa, eviten desplazamientos innecesarios, ya que en las próximas horas seguirá lloviendo intensamente”, pidió el ayuntamiento.

El observatorio meteorológico brasileño Metsul anunció que “todavía habrá inestabilidad a lo largo de este viernes con riesgo de fuertes lluvias”.

Según datos de Epagri-Ciram de Florianópolis, la precipitación acumulada en el este y nordeste de Santa Catarina en 48 horas hasta las 6 de la mañana de este viernes fue de 351 mm en la estación Santo Antônio de Lisboa (Florianópolis), 340 mm en Tijucas, 211 mm en São João Batista, 206 mm en Antônio Carlos, 152 mm en Ilhota, 149 mm en Santo Amaro da Imperatriz y Palhoça, 146 mm en Itajaí y 140 mm en Balneário Camboriú, señaló el organismo en su página web.

