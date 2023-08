Fisioterapeuta suspendida por “bailar” con recién nacido en el bolsillo de su guardapolvo

Esta semana, una fisioterapeuta que fue grabada “bailando” con un bebé en el bolsillo de su bata de laboratorio fue retirada temporalmente de sus acciones laborales por la empresa para la que trabajaba.

Según informa el portal noticioso UOL, el hecho ocurrió en el Hospital y Maternidad Marieta Konder Bornhausen, en Itajaí, Santa Catarina, Brasil.

La suspensión, adoptada como medida cautelar, fue resuelta el martes por el Consejo Regional de Fisioterapia de Santa Catarina (Crefito10), entidad que también abrió un proceso ético disciplinario sobre la actitud de la profesional de la salud.

Además, de acuerdo con el portal de noticias G1, el caso fue notificado al Ministerio Público de Santa Catarina, por lo que se instaló un procedimiento respecto a la actuación de la fisioterapeuta. El caso será tratado de manera reservada por involucrar a un menor de edad.

La situación se viralizó luego de que se viralizara un video de la profesional en su consultorio. Las imágenes muestran a la fisioterapeuta —cuya identidad no se divulgó— moviéndose al ritmo de música, y con un bebé en el bolsillo frontal de su prenda de trabajo.





Uma fisioterapeuta do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, Itajaí, no estado de Santa Catarina, foi afastada da função após ser gravada enquanto dançava com um bebê recém-nascido dentro do bolso de seu jaleco.



Nas imagens, é possível ver a mulher cantar e dançar o… pic.twitter.com/rtY8ILd5gQ