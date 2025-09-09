Fiscalía recibió a damnificados de Conexión Ganadera: “Pueden producirse más imputaciones”

Judiciales

Montevideo Portal

El equipo de la Fiscalía de Lavado de Activos se reunió este martes con algunos damnificados de Conexión Ganadera, por cuyo caso judicial ya están imputados por estafa Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral.

Con el fiscal Enrique Rodríguez a la cabeza, un grupo de representantes de los miles de afectados por el fondo ganadero fueron recibidos también por los adscriptos Andrea Graña y Federico Rodríguez y la coordinadora técnica, Marcia Duarte.

Según un comunicado del Ministerio Público, “los representantes de las víctimas agradecieron la instancia de intercambio con la Fiscalía y expresaron su disposición a colaborar con la investigación en aquello que esté a su alcance”.

Además, el fiscal Rodríguez “explicó el trabajo que se desarrolló hasta ahora en el marco de una investigación compleja y subrayó que la misma sigue abierta por lo que en futuro pueden producirse nuevas imputaciones o modificaciones a las ya existentes”.

“La carpeta de investigación ha estado disponible para las partes desde el primer momento”, agregó en la reunión.

Montevideo Portal